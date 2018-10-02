Сенцов: «Про себе не пишу. Нічого доброго немає»

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа українському продюсеру Ганні Паленчук, яка працює над постановкою його п’єси.

«Про себе не пишу. Нічого доброго немає», – таку цитату з листа наводить Паленчук.

Вона вказує, що лист датований 30 вересня.

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14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Рідні режисера і його захист повідомляють про суттєве погіршення його стану здоров’я. При цьому російська сторона заявляє про «стабільний стан» українця.