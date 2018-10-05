У Росії заявляють, що Сенцов припинив голодування

Російські ЗМІ з посиланням на заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерія Максименка 5 жовтня заявляють, що ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

«Олег Сенцов припинив голодування, про що написав заяву, він дав згоду на прийом їжі. З найкращими дієтологами Москви проведені консультації, як його виводити зі стану голодування. Для нього розроблена відповідна дієта для нормалізації його здоров’я», – цитує Максименка російська державна агенція ТАСС.

Згодом на сайті російської Федеральної служби виконання покарань з'явилося офіційне повідомлення з цього приводу.

«Засуджений Олег Сенцов письмово погодився на прийом їжі, в зв'язку з чим проведена консультація з найкращими московськими дієтологами з розробки для нього найбільш оптимального меню. Меню включає весь необхідний раціон продуктів, який дозволить Олегу Сенцову без ускладнень вийти зі стану тривалої відмови від повноцінного харчування», – пишуть російські тюремники.

Захист Сенцова й українська сторона цю заяву поки що не коментували.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.