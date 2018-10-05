Денісова підтвердила, що Сенцов припинив голодування

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова підтвердила, що український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

«Олег Сенцов припинив голодування. Це означає, що він у критичному стані, практично за межею», – написала вона в Facebook.

Денісова не вірить у заяви російської сторони про задовільний стан Сенцова.

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«Вони б його тоді не «вмовляли» припинити голодування і постійно не тиснули б на політв’язня психологічно. З такими цілями, з такою силою волі, відданістю та щирою українською позицією людина не могла здатися», – впевнена омбудсмен.

Вона додала, що хоче бачити медичний висновок про здоров’я українця.

«Я вимагаю від Росії прискорити процес мого допуску до Олега Сенцова. Мені треба особисто пересвідчитися, що його життю зараз нічого не загрожує», – сказала Денисова.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

5 жовтня російські ЗМІ з посиланням на російських тюремників повідомили, що Сенцов припинив голодування, оголошене ним 14 травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на сайті російської Федеральної служби з виконання покарань. Захисник українця Дмитро Дінзе зараз перебуває в нього у колонії і ці повідомлення не коментував.