«Нобель миру» – за протидію сексуальному насильству під час воєн

Нобелівську премію миру 2018 року присудили за зусилля, спрямовані на припинення застосування сексуального насильства «як зброї» під час воєн і збройних конфліктів. Лауреатами цієї премії, яка є кульмінацією «нобелівського» преміального тижня, стали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад.

Хірург Дені Муквеге присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства під час війни.

Надія Мурад побувала в полоні угруповання «Ісламська держава», вона розповіла про злочини, вчинені проти неї та інших в'язнів.

Надія Мурад разом із Ламією Аджи Башар у серпні 2014 року потрапила в полон до бойовиків «ІДІЛ» (раніше поширена назва екстремістського угруповання «Ісламська держава» – ред.). Дівчат зробили секс-рабинями, а також змушували виготовляти бомби і жилети смертників. Усіх чоловіків і жінок похилого віку в їхніх рідних містах убили.

Мурад зуміла втекти в листопаді 2014 року, Башар – у квітні 2015 року.

Після звільнення Мурад і Башар стали символами жертв насильства над жінками в «ІДІЛ», а також захисниками єзидів – релігійної меншини в Іраку. «ІДІЛ» звинувачують у геноциді єзидів.

Надія Мурад – лауреат премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова, а також лауреат премії імені Вацлава Гавела і посол доброї волі ООН.

Дені Муквеге з Демократичної республіки Конго протягом 10 років висували на здобуття Нобелівської премії миру.

Він – лауреат премії ООН з прав людини, премії Улофа Пальме, премії імені Сахарова за свою роботу щодо реабілітації жінок-жертв сексуального насильства у воєнний час.

За надання медичної допомоги жінкам, які стали жертвами групових зґвалтувань, Муквеге визнаний найбільшим сучасним фахівцем у лікуванні гінекологічних травм.

Нобель миру

Нобелівську премію миру вручають людині або організації за видатний внесок у досягнення миру на планеті. Як зазначається на сайті організації, число кандидатів у 2018 році виявилося другим за величиною в історії премії – 331 (із них 216 – це особи, 115 – організації). Більше було тільки у 2016 році, коли відібрали 376 кандидатів.

Цього року до Нобелівської премії миру увага особлива: адже ще одна з «ненаукових» премій, із літератури, цього року не присуджується, вперше за останні 70 років.

Норвезький Нобелівський комітет, який присуджує премію миру, як завжди, тримає в таємниці імена осіб чи назви організацій, що їх висунули як претендентів на здобуття премії. Ці списки можуть оприлюднити не раніше як через 50 років.

Та аналітики все одно намагалися спрогнозувати, хто може стати лауреатом.

Раніше цього року на Нобелівську премію миру висували кандидатуру українського кінорежисера, ув’язненого в Росії за звинуваченням у «тероризмі», Олега Сенцова, який з 14 травня тримав голодування протесту, вимагаючи звільнити всіх утримуваних Росією українських політв’язнів.

Про висунення кандидатури українця публічно заявив наприкінці серпня колишній президент Польщі, сам лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

У вересні постанову про висунення Сенцова на премію миру ухвалила і Верховна Рада України.

Таким чином, Олег Сенцов, ймовірно, стане претендентом на отримання Нобелівської премії миру вже наступного, 2019 року.

У 2017 році Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) – за роботу зі «залучення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї» і за зусилля, спрямовані на «досягнення заборони подібної зброї шляхом переговорів».

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон – це приблизно 1,1 мільйона доларів.

Нобелівські премії вручають щороку у Стокгольмі під час урочистої церемонії 10 грудня – у день смерті засновника премії, винахідника і філантропа Альберта Нобеля.

Премію миру вручають того ж дня у столиці Норвегії Осло в присутності короля Норвегії і монаршої родини.