ЄС вимагає належного лікування і звільнення Сенцова й інших незаконно утримуваних українців

Європейський союз висловлює свою солідарність із Олегом Сенцовим і вимагає від Росії не лише швидкого й належного медичного лікування, а й його негайного звільнення разом із усіма незаконно утримуваними українськими громадянами в Росії та на Кримському півострові – з такою заявою виступила речниця Європейської зовнішньополітичної служби Мая Коціянчич.

«Протягом 145 днів голодування Олег Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість, – заявила представниця дипломатичної служби ЄС. – Стан його здоров’я зараз погіршився до критичного. Відмовляючи йому в наданні належного стаціонарного медичного лікування, органи влади Росії порушили його засадничі права, так само, як і їхні власні зобов’язання поважати права людини згідно з міжнародним законодавством, зокрема, тимчасовим рішенням Європейського суду із прав людини від 25 липня цього року».

Речниця Європейської зовнішньополітичної служби додає, що Олег Сенцов був ув’язнений за свою діяльність на Кримському півострові, «проти незаконної анексії якого Росією він категорично виступав».

«Європейський союз вважає цю справу порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя», – додала Коціянчич.

Із вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили понад 100 діячів світової культури, правозахисники і лідери країн Заходу.

Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських і кримських в’язницях. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

6 жовтня Олег Сенцов був змушений припинити голодування. Про це він написав у листі, який передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время», – адвокат українця Дмитро Дінзе. Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження.