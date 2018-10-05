МЗС: надіслали Росії чергову ноту з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до Сенцова

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження, написала в Twitter спікер МЗС Мар’яна Беца.

«Як важко читати листа Олега Сенцова... Стан критичний. Вимагаємо від РФ допустити українського консула та лікарів. Вимагаємо його звільнення», – зазначила Беца.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

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Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

5 жовтня Сенцов написав листа, в якому пояснив, що змушений припинити голодування 6 жовтня, оскільки лікарі почнуть годувати його примусово.