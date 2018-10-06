«Смерті ми не потрібні»: правозахисниця оприлюднила лист від Клиха Сенцову

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак оприлюднила переданий їй Тамарою Клих листа, який її син, Станіслав Клих, написав із ув’язнення Олегу Сенцову.

«Він (лист – ред.) не встиг потрапити до рук Олега до того, як він припинив голодування, але, сподіваюся, потрапить після. В якості моральної підтримки», – написала правозахисниця.

У листі Клих зазначає, що стежить за повідомленнями про стан здоров’я Сенцова, дякує за листівки, які він отримав від того у Грозному, і бажає йому повернутися до своїх дітей.

«Смерті ми не потрібні, ти потрібен своїй мамі і дітям. Я тебе не засуджуватиму, якщо ти припиниш голодування, але, тим не менш, розумію, що все це дістало, особливо обіцянки якнайшвидшого звільнення у листах, я такі листи теж отримую, і це так само дратує, як і тебе, але потрібно розуміти, що люди, які з усього світу пишуть листи, бажають нам добра. З моменту оголошення твого голодування проблемам українських політв'язнів стали приділяти більше уваги, за це, думаю, ми всі тобі вдячні», – мовиться у листі.

Український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому зазначив, що припинить голодування 6 жовтня, і попросив пробачення у тих, «кого підвів». Листа проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», телеканалові «Настоящее время», передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».