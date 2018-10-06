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06 Жовтень 2018, Київ 13:44
Новини | Суспільство

«Смерті ми не потрібні»: правозахисниця оприлюднила лист від Клиха Сенцову

Станіслав Клих

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Координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак оприлюднила переданий їй Тамарою Клих листа, який її син, Станіслав Клих, написав із ув’язнення Олегу Сенцову.

«Він (лист – ред.) не встиг потрапити до рук Олега до того, як він припинив голодування, але, сподіваюся, потрапить після. В якості моральної підтримки», – написала правозахисниця.

У листі Клих зазначає, що стежить за повідомленнями про стан здоров’я Сенцова, дякує за листівки, які він отримав від того у Грозному, і бажає йому повернутися до своїх дітей.

«Смерті ми не потрібні, ти потрібен своїй мамі і дітям. Я тебе не засуджуватиму, якщо ти припиниш голодування, але, тим не менш, розумію, що все це дістало, особливо обіцянки якнайшвидшого звільнення у листах, я такі листи теж отримую, і це так само дратує, як і тебе, але потрібно розуміти, що люди, які з усього світу пишуть листи, бажають нам добра. З моменту оголошення твого голодування проблемам українських політв'язнів стали приділяти більше уваги, за це, думаю, ми всі тобі вдячні», – мовиться у листі.

Український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому зазначив, що припинить голодування 6 жовтня, і попросив пробачення у тих, «кого підвів». Листа проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», телеканалові «Настоящее время», передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео
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Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео

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Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».

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