Москалькова: для Сенцова розроблене спеціальне меню

Для засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова «розроблене спеціальне меню, що дозволить вийти з голодування», повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. 5 жовтня Сенцов повідомив, що припиняє голодування.

«Сподіваюся, що з його припиненням зникнуть і спекуляції навколо стану здоров'я Олега Сенцова. Я неодноразово йому говорила, що існує багато інших цивілізованих способів відстоювання своїх прав», – сказала Москалькова.

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5 жовтня російські ЗМІ з посиланням на російських тюремників повідомили, що Сенцов припинив голодування, оголошене ним 14 травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на сайті російської Федеральної служби з виконання покарань.

Згодом був оприлюднений лист Сенцова, у якому режисер зазначив, що припинить голодування 6 жовтня. Він пояснив, що йому загрожувало примусове харчування.