З чорнил, цибулі, чаю і кетчупу: відкрилася виставка малюнків Сущенка, написаних ним у Росії

В «Укрінформі» відкрилася виставка робіт журналіста Романа Сущенка, який перебуває за гратами в Росії вже два роки. Весь цей час він малював, використовуючи кулькову ручку, олівець, лушпиння цибулі, чай, зеленку, сік буряка, пральний порошок, кетчуп. На малюнках зображені пейзажі Києва та різних країн світу.

В оригіналі малюнки представлені всередині приміщення «Укрінформу», збільшені фотокопії можна побачити у вікнах будівлі з вулиці.

Дружина та донька Романа Сущенка нещодавно змогли його відвідати, вперше за вісім місяців. Вони були шоковані тим, як він виглядає. Схуд та постарів, зазначають рідні.

«Батько, звісно, не подав вигляду, що щось не так. Він завжди все тримає у собі, але було видно, що дуже переживає і весь цей стрес впливає на нього. Що буде далі, він не знає і ми не знаємо, через це було складно… Просто складно», – зазначає Юлія Сущенко, донька Романа.

Крім одного сусіда по камері, працівників СІЗО, консула та адвоката, Роман Сущенко не може ні з ким більше спілкуватися, на вулицю виходить на годину в день, гарячою водою може користуватися раз на тиждень. Своїм живописом він комунікує зі світом, наразі іншої можливості не має, пояснюють рідні.

Громадський захисник Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що разом із українським адвокатом журналіста вони готують скаргу до Європейського суду з прав людини, але її розгляд може зайняти близько шести років, додав він, посилаючись на практику і нагадуючи приклад засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Найважливіша питання наразі – куди етапують Романа Сущенка, зауважує Марк Фейгін.

«Формально це вирішує Федеральна служба виконання покарань. Нікому не повідомляють, куди людину етапують: ні Роману, ні нам, ні рідним. Звісно, нам хотілося б уникнути відправлення його Бог знає куди: від Лабитнангі, де сидить Сенцов, або в Челябінську область. Чим далі його відправляють, тим важче туди діставатися адвокатам, рідним», – сказав Фейгін.

Він нагадав, про звернення МЗС України, у якому відомство просить не відправляти Сущенка туди, «куди, зазвичай, відправляють усіх українців».

«Людині 49 років, клімат для нього неприродний за Полярним колом, тож будьте добрі дотримуватися принципів гуманізму. Ми дуже сподіваємося на якусь колонію в центральному регіоні Росії, але це лише наші надії, не більше», – зауважує Фейгін.

Як повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в мінській підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко, наразі з російської сторони немає жодного позитивного сигналу щодо обміну українських політв’язнів в Росії на засуджених в Україні росіян.

«Ми досі не маємо відповіді на ту пропозицію, яку Україна зробила через різні канали півроку тому – передати Росії її криміналітет, який був засуджений в Україні за тероризм, шпигунство, участь в незаконних збройних формуваннях, в обмін на українців, незаконно і з політичних мотивів утримуваних в Росії. Це ганьба, коли країна, яка посилає своїх громадян сюди воювати і влаштовувати теракти, потім відмовляється від своїх громадян», – заявляє Геращенко.

Щодо можливих варіантів обміну краще не говорити, бо коли ця інформація потрапляє в публічний простір, усе зривається, пояснює віце-спікер Ради.

Роботи Романа Сущенка планують випустити у формі листівок, повідомляє генеральний директор «Укрінформу» Олександр Харченко. Він розповідає, що зокрема чеське посольство виступило з такою ініціативою і попросили дозволу на друк таких листівок до Різдва.

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав відомості про російське військо.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​ Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту і залишив вирок чинним.