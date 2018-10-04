Фейгін оприлюднив звернення Сущенка до співвітчизників

Громадський захисник українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін оприлюднив його листа, написаного перед етапом до місця ув’язнення.

У написаному від руці зверненні Сущенко дякує колегам та друзям «за солідарність, допомогу, підтримку та участь».

«Сподіваюсь, що ви й надалі продовжите підтримувати мене, мою родину та справедливість. Вірю у щасливе розв’язання ситуації, у якій опинився. Постійно відчував підтримку української влади, нашої дерави, уряду, президента, громадської спільноти та просто людей. Низький уклін вам», – йдеться у зверненні Сущенка.

Також раніше 4 жовтня Фейгін повідомив, що журналіста у в’язниці Лефортово в Москві відвідали дружина і донька.

Сам громадський захисник обіцяє 5 жовтня дати прес-конференцію в Києві, де також відкриється виставка малюнків Романа Сущенка.

Паризький кореспондент інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.