Фейгін заявив, що Сущенка можуть етапувати наступного понеділка

Громадський захисник українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його підзахисного можуть етапувати наступного понеділка, 8 жовтня.

«Крім усього іншого, через мій недопуск до Романа Сущенка в СІЗО «Лефортово», підвисає питання про побачення його з сім’єю. Є лише усна домовленість з в’язницею про це, ніяких паперів про дату і час немає. А в понеділок Романа Сущенка вже можуть відправити на етап», – написав юрист в Facebook.

Паризький кореспондент інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.