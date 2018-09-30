Посол України у Франції про Сущенка: ми побачили найцинічніші прояви «правосуддя» Росії

Посол України у Франції Олег Шамшур із нагоди других роковин ув’язнення в Росії кореспондента агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка заявив, що за ці два роки незаконного затримання українського журналіста світ став свідком «найбільш цинічних проявів російського псевдоправосуддя, яке не зважає ні на норми міжнародного права, ні на заклики світової спільноти».

Посол в інтерв’ю агентству «Укрінформ» висловив переконання, що причиною ув’язнення Сущенка була його професійна діяльність.

«Ми пам’ятаємо Романа як професійного журналіста, який тут, у Франції, висвітлював різноманітні теми, у тому числі найгостріші. За ці два роки могло бути написано не менше гострих репортажів, аналітичних матеріалів, але у Кремлі знайшли спосіб примусити журналіста замовкнути – зробили з нього «шпигуна», без доказів та за зачиненими дверима присудили 12 років суворого режиму. Але правду не сховаєш – нині весь світ знає про незаконні дії Росії», – наголосив керівник українського диппредставництва у Парижі.

Шамшур також нагадав про інших політв’язнів Кремля та подякував французьким митцям за підтримку й акцію, яка нині триває під стінами посольства Росії в Парижі.

«Сьогодні хочу згадати про всіх українських політичних бранців – у кремлівських в’язницях їх перебуває близько 70. Олег Сенцов та Володимир Балух на межі життя (і смерті) продовжують голодування. Разом із українськими політв’язнями у Парижі оголосили голодування французькі митці та інтелектуали, які під стінами російського посольства привертають увагу до беззаконня та жорстокості путінського режиму. Вимагаємо звільнення Романа Сущенка, Олега Сенцова та всіх політичних бранців Кремля», – наголосив посол.

30 вересня минає два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо. За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Цього дня на підтримку Романа Сущенка виступають дипломати й політики України й інших країн, у низці міст світу відбуваються акції з вимогами звільнити Сущенка, а також інших українських політв’язнів, яких незаконно, як вважають правозахисники, утримує Росія.