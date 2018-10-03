Російські тюремники не пустили захисника Фейгіна до українця Сущенка

Російський юрист Марк Фейгін повідомив, що 3 жовтня тюремники не допустили його на побачення із підзахисним, українським журналістом Романом Сущенком.

«Щойно мене не пустили до Романа Сущенка, хоча я був першим у черзі, під приводом, що вирок набрав чинності, а я, будучи захисником, за ст. 49 Кримінального процесуального кодексу не можу відвідувати тепер Сущенка. Саме для цього і позбавляли мене статусу, щоб почати тиснути на Романа у в'язниці», – написав Фейгін у мережі Twitter.

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Паризький кореспондент інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.