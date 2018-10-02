Захисник йде в СІЗО до Сущенка: це, можливо, останній візит перед етапом

Захисник українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, відвідає українця в московському СІЗО. За словами Марка Фейгіна, це може бути його останній візит перед етапуванням Сущенка до колонії.

«Сьогодні йду до Романа Сущенка до в’язниці Лефортово. Можливо, що це останнє моє відвідування його перед етапом. Питання про побачення з близькими Сущенка поки що залишається відкритим», – написав Фейгін 2 жовтня у Twitter.

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.