В ОБСЄ повторили заклик до Росії звільнити Сущенка на другі роковини його затримання

В Організації з безпеки і співпраці в Європі повторили заклик до влади Росію звільнити українського журналіста Романа Сущенка з нагоди других роковин від його затримання.

«Журналісти в регіоні ОБСЄ повинні мати можливість працювати без страху перед залякуваннями чи ув’язненням. 12-річний вирок Сущенкові неймовірно суворий, і я сподіваюся, що він буде скасований за апеляцією», – заявив представник ОБСЄ у справах свободи преси Арлем Дезір.

Раніше він уже кілька разів порушував питання про Сущенка, зокрема в перебігу візитів до Києва і Москви 2017 року, нагадали в ОБСЄ.

30 вересня минає два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо. За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

30 вересня на підтримку Романа Сущенка виступають дипломати й політики України й інших країн, у низці міст світу відбуваються акції з вимогами звільнити Сущенка, а також інших українських політв’язнів, яких незаконно, як вважають правозахисники, утримує Росія.