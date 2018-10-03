Фейгін заявив, що все ж зміг відвідати в Сущенка в СІЗО

Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін зустрівся зі своїм підзахисним у слідчому ізоляторі, повідомив правник у коментарі «Укрінформу».

«Щойно побував у Романа Сущенка у в'язниці. Понад годину заповнювали з ним різні папери, заяви. Тепер я можу відвідувати Сущенка як його представник у ЄСПЛ. Цей дозвіл діє впродовж місяця. І раз на місяць треба буде писати подібний набір документів. Це стало можливим у результаті публічності, широкому висвітленню того, що відбувається, журналістами, за що я їм вдячний», – сказав Фейгін.

3 жовтня захисник повідомляв, що його не пустили в СІЗО до Сущенка під приводом того, що вирок проти українця набрав чинності, і Фейгін, будучи громадським захисником, за російським законом, не може тепер відвідувати Сущенка.

Паризький кореспондент інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який від 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.