Фейгін каже, що його таки пустять у СІЗО до Сущенка

Російський юрист Марк Фейгін повідомив, що тюремники таки вирішили пропустити його до підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, утримуваного у московському СІЗО.

«Увага! Тільки що співробітник СІЗО Лефортово повідомив, що Фейгіна пустять до Сущенка, як представника в ЄСПЛ. Я знову переміг», – написав Фейгін, якого в Росії позбавили статусу адвоката.

Він додав, що їде в СІЗО «Лефортово». За словами юриста, до кінця тижня у Сущенка буде побачення з сином Максимом. «Він побачить його вперше за два роки!», – написав Фейгін у Twitter.

Раніше захисник повідомив, що 3 жовтня його не пустили в СІЗО до Сущенка під приводом того, що вирок проти українця набрав чинності, і Фейгін, будучи громадським захисником, за російським законом, не може тепер відвідувати Сущенка.

Фейгін не виключає, що його підзахисного можуть етапувати до колонії наступного понеділка, 8 жовтня.

Паризький кореспондент інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.​

30 вересня минуло два роки відтоді, як Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником і збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило твердження, ніби Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України. Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.

Верховний суд Росії вже відхилив апеляційну скаргу захисту Сущенка і залишив вирок чинним. Захист журналіста планує звернутися до Європейського суду з прав людини.