Радіо Свобода Daily: Сенцов вирішив припинити голодування

Сенцов припинив голодування

Ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов вирішив припинити голодування. Про це він написав у листі, якого передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время» – адвокат українця Дмитро Дінзе. Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження. Що змусило українця припинити голодування та які наслідки матиме таке рішення Сенцова?

«112 Україна» і NewsOne

Рада національної безпеки та оборони збереться для розгляду запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne, як тільки отримає відповідну постанову з Верховної Ради, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Перед цим депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Раніше петиція з вимогою «припинити антиукраїнську діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne» набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч необхідних для розгляду підписів. У документі телеканали «112 Україна» і NewsOne названі «інформаційними активами Кремля в Україні». Чому депутати ухвалили постанову тільки зараз та що варто робити з цими телеканалами?

Нобелівська премія миру

Нобелівську премію миру 2018 року присудили за зусилля, спрямовані на припинення застосування сексуального насильства «як зброї» під час воєн і збройних конфліктів. Лауреатами цієї премії, яка є кульмінацією «нобелівського» преміального тижня, стали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад. Наша журналістка в своєму матеріалі зібрала інформацію про них.

Голодомор

Через тридцять років після того, як Комісія Конгресу США щодо голоду 1932–33 років в Україні під керівництвом Джеймса Мейса опублікувала зібрані нею розповіді свідків та матеріали, Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу. Що це означає для України?

Юнацькі Олімпійські ігри

Шостого жовтня в Аргентині стартують ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. Це аналог дорослої Олімпіади, але серед спортсменів віком від 15 до 18 років. Від України виступатимуть 55 олімпійців у 22 видах спорту, серед яких і нові для «синьо-жовтих» – карате, скелелазіння та спортивна акробатика. На минулих двох Олімпіадах юнаки здобули 64 нагороди, 19 з яких вищого ґатунку. Чого очікувати від Аргентини, в яких видах Україна зможе поборотися за першість та за кого й коли вболівати? Радіо Свобода підготувало пояснення для всіх фанатів українського спорту.

Апеляція Володимира Балуха

Цього тижня Верховний суд окупованого Криму розглядав апеляцію у справі Володимира Балуха. Особливістю засідання, що відбулося 3 жовтня, стала відсутність у залі суду засудженого. На що спирався суд, ухвалюючи рішення про розгляд справи без участі Балуха, та як загалом відбувалася апеляція, розповідаємо в матеріалі.

Київ і Будапешт

Офіційні Київ і Будапешт «обмінялися» висланими консулами і висловили обурення ситуацією, що склалася через скандал із угорськими паспортами у Берегові. Частина аналітиків висловила сподівання, що це якщо не завершить, то хоча б «поставить на паузу» ескалацію конфлікту, інша частина натомість передбачає подальше загострення кризи, аж поки Україна остаточно не визначиться зі своїм ставленням до подвійного громадянства. Більше про це за посиланням.

На завершення пропонуємо підбірку коротких новин:

Французькі правоохоронні органи почали розслідування у зв'язку зі зникненням президента Інтерполу Мена Хунвея.

14 членів Центральної виборчої комісії 5 жовтня склали присягу у Верховній Раді України. На першому засідання таємним голосуванням члени ЦВК обрали головою комісії Тетяну Сліпачук.

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat встановив справжнє прізвище «Петрова», одного з підозрюваних у нападі на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

В «Укрінформі» відкрили виставку робіт журналіста Романа Сущенка, який перебуває за ґратами в Росії вже два роки. Весь цей час він малював, використовуючи кулькову ручку, олівець, лушпиння цибулі, чай, зеленку, сік буряка, пральний порошок, кетчуп.

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