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05 Жовтень 2018, Київ 12:04
Новини | Політика

Члени ЦВК склали присягу в Раді

За новий склад комісії Верховна Рада проголосувала 20 вересня

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14 членів Центральної виборчої комісії 5 жовтня склали присягу у Верховній раді України.

За новий склад ЦВК Верховна Рада проголосувала 20 вересня. Тоді депутати підтримали всі 14 кандидатур, які поставив на голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Перед цим депутати звільнили з посад 13 із 15 членів ЦВК, зокрема, голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру і Жанну Усенко-Чорну та інших членів ЦВК, у яких сплив семирічний термін повноважень.

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Протягом чотирьох років Верховна Рада не могла домовитися про призначення нових членів ЦВК, при тому, що фракції визначилися зі своїми кандидатами ще 2016 року.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.

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