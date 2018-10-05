Юнацькі Олімпійські ігри: за кого та коли вболівати?

Шостого жовтня в Аргентині стартують ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. Це аналог дорослої Олімпіади, але серед спортсменів віком від 15 до 18 років. Від України виступатимуть 55 олімпійців у 22 видах спорту, серед яких і нові для «синьо-жовтих» – карате, скелелазіння та спортивна акробатика. На минулих двох Олімпіадах юнаки здобули 64 нагороди, 19 з яких вищого гатунку. Чого очікувати від Аргентини, у яких видах Україна зможе поборотися за першість та за кого й коли вболівати? Радіо Свобода підготувало пояснення для всіх фанатів українського спорту.

Хто та де змагатиметься?

У Буенос-Айресі виступатимуть 3998 спортсменів (по 1999 хлопчиків та дівчат) віком від 15 до 18 років. Юні олімпійці змагатимуться у 32 видах спорту та розіграють понад 240 комплектів нагород. Уперше до програми Юнацьких Олімпійських ігор включені брейк-данс, карате, скелелазіння, акробатична гімнастика, міні-футбол та баскетбол 3х3.

Шанси української збірної?

55 юніорів із 19 областей України змагатимуться у 22 видах спорту. Як показують результати минулих Ігор, менше 29 медалей Україна не здобувала, з них хоча б 9 – це золоті. Проте, на відміну від дорослих змагань, прогнозувати кількість нагород серед юнаків набагато важче. Як кажуть спортивні експерти, кожен може стати переможцем, бо для більшості учасників ці старти перші такого масштабного рівня, і тут зіграє, у першу чергу, психологічна підготовка. На двох літніх Юнацьких Олімпійських іграх «синьо-жовті» здобули 64 медалі, з них 19 золотих, 18 срібних та 27 бронзових.

Чому ці Ігри важливі?

Це аналог дорослих Олімпійських ігор. Тут і адреналін, і психологічна перевірка, і конкуренти з усього світу (причому кращі з кращих), така собі підготовка до більш дорослих стартів. Юнацькі Олімпійські ігри в Нанкіні та Сінгапурі стали трампліном для відомих спортсменів, які виступали у складі збірної України на дорослій Олімпіаді в Ріо-2016. Це плавці Михайло Романчук, Дарина Зевіна, Андрій Говоров, тенісистка Еліна Світоліна, стрілки Павло Коростильов, Сергій Куліш, представниця стрільби з луку Лідія Січенікова, легкоатлети Юлія Левченко, Катерина Дерун, Олена Колесніченко, фехтувальниця Аліна Комащук, стрибунка у воду Ганна Красношлик, гімнаст Владислав Грико та п’ятиборка Анастасія Спас. Крім того, дві срібні нагороди українців в Ріо на рахунку саме учасників минулих Юнацьких Олімпійських ігор – Аліни Комащук та Сергія Куліша.

Посол ЮОІ

Разом із українською командою до Буенос-Айресу поїхала і зірка минулих Юнацьких Олімпійських ігор – легкоатлетка Юлія Левченко. Зараз вона – віце-чемпіонка світової першості зі стрибків у висоту, а на своїй першій Олімпіаді, хоча і юнацькій, здобула «золото», при цьому двічі побивши свій власний рекорд. Її переможний результат – 1,89 метра.

Бадмінтон

Українці жодного разу не проходили груповий етап з бадмінтону на Юнацьких Олімпійських іграх. У Буенос-Айресі зупинити цю тенденцію з'явиться можливість у Анастасії Прозорової з Харкова та Данила Боснюка з Дніпра. Тим більше, що українка – переможниця турніру Valamar Open U19, а також бронзова призерка чемпіонату Європи з бадмінтону в дуеті з Валерією Рудаковою.

Бокс

На рахунку України вже є нагорода в цьому виді спорту – у 2014 році в Нанкіні Раміль Гаджієв здобув «золото» у ваговій категорії до 75 кілограмів. У Буенос-Айресі виступлять чемпіон Європи серед молоді Максим Галінічев із Сумської області (вагова категорія до 56 кілограмів) та срібний призер Тарас Бондарчук (до 60 кілограмів) з Київщини.

Вільна боротьба

Варто очікувати нагород і від борців. І Владислав Остапенко з Київщини, і львів'янка Оксана Чудик – чемпіони Європи серед кадетів та бронзові призери світової першості у своїх вікових категоріях.

Велоспорт

На минулих Юнацьких Олімпійських іграх Україна виборола бронзову нагороду в командній естафеті, у цьому році виступатимуть лише дві учасниці – Ольга Кулініч та Олександра Логвинюк.

Академічне веслування

Єдину нагороду до кошику українців за 8 років поклала Наталія Ковальова у 2010 році, на її рахунку «срібло». Цього року під «синьо-жовтим» прапором виступатиме єдиний представник – і це Іван Тищенко, тож може у 2018 році і серед хлопців Україна зможе похизуватися нагородою.

Веслування на каное

Це для України завжди медальний вид спорту. Раніше на п'єдестал пошани двічі підіймався Анатолій Мельник («срібло» у спринті та «бронза» у слаломі) у 2010 році та Людмила Лузан («срібло» у спринті) у 2014 році. На ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх у веслуванні на каное змагатимуться Тарас Кузик зі Львова та Амінна Паламарчук з Херсону.

Гімнастика спортивна та художня

Традиційно Україна може чекати нагород і від своїх гімнастів. Справжнім героєм І Юнацьких Олімпійських ігор став Олег Степко, який здобув 4 нагороди – 2 вищого гатунку, 2 срібні. Щоправда зараз Степко виступає за іншу державу. Призер ІІ ЮОІ Владислав Грико, який виграв «срібло» та «бронзу», уже виступав на дорослій Олімпіаді у 2016 році. Естафету тепер переймає Назар Чепурний – срібний призер Всесвітньої гімназіади (багатоборство). Серед дівчат Україну представлятиме Анастасія Бачинська, яка вигравала Всесвітню гімназіаду тричі (багатоборство, опорний стрибок, вправи на колоді).

А ось у художній гімнастиці Україні не щастить. Жодного разу «синьо-жовті» не потрапляли навіть до п'ятірки кращих. Усі сподівання на Христину Пограничну зі Львова – срібну та бронзову призерку чемпіонату Європи серед юніорів та переможницю Всесвітньої гімназіади.

Дзюдо

За дві Юнацькі Олімпіади українці здобули 5 нагород, проте серед них не було «золота». У Буенос-Айресі Україну представлятимуть бронзова призерка чемпіонату світу Анастасія Балабан та Олег Вередиба, який став третім на європейській першості.

Кульова стрільба

Дві Олімпіади – і результат на кожній із них – «золото» та «бронза». Тому на третіх Іграх від срібного призера європейської першості Дмитра Гонти вболівальники чекатимуть щонайменше одного «золота», а краще було б зберегти традицію та вибороти дві нагороди.

Легка атлетика

Традиційно найбільше українських спортсменів змагатимуться в легкій атлетиці – і саме в цьому виді спорту чекаємо нагород. Головні сподівання на чемпіонів світу Ярославу Магучіх (стрибки у висоту) та Михайла Кохана (метання молоту). Також у складі української команди і призери європейського чемпіонату – Наталія Дишлюк (біг 400 метрів), Валерія Іваненко (метання молоту) та Олег Дорощук (стрибки у висоту).

Плавання

Зевіна, Говоров та Романчук…Саме тут уперше на олімпійському небосхилі «засяяли» зірки збірної України з плавання, а тепер і перші номери світу. Зараз у складі української команди найтитулованіший Денис Кесіль – бронзовий призер європейської першості серед юніорів.

Стрільба з лука

Зазвичай на Юнацьких Олімпійських іграх українці зупинялися за крок до чвертьфіналів. Проте цього разу в команді України чемпіонка Європи та бронзова призерка світової першості Жанна Наумова зі Львова, тож уболівальники українського спорту можуть сподіватися на перші нагороди у стрільбі з луку. Також у цьому виді Україну представлятиме і Артем Овчинніков.

Стрибки у воду

У стрибках в воду Україна вражатиме своїм найсильнішим складом. Софія Лискун – єдина представниця Луганщини у збірній, не лише переможниця європейської першості серед юніорів у 2017 році, але й призерка чемпіонату Європи серед дорослих.

А Олег Сербін став третім у світі у синхронних стрибках з вишки та здобув «срібло» на чемпіонаті Європи у своїй віковій категорії.

Сучасне п'ятиборство

Велика відповідальність лягла на Євгена Зіборова. Кожні чотири роки на головних іграх юні українські олімпійці в цьому виді спорту здобувають нагороду вищого гатунку. Так «золотом» 2010 року може похизуватися Анастасія Спас, а у 2014-му першим став Антон Кузнєцов.

Теніс

У 2010 році в Сінгапурі теперішня зірка українського і світового тенісу Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналів ні самостійно, ні в парі з Софією Ковалець. Єдина нагорода України у тенісі на рахунку Ангеліни Калініної у 2014 році. Проте вже на цих ЮОІ ця статистика може покращитися. На корт під синьо-жовтим прапором вийдуть чемпіонка Європи в парному розряді Вікторія Дема та фіналістка Orange Вowl Маргарита Білокінь.

Тхеквондо

Уперше у тхеквондо Україна представлена лише одним спортсменом – переможцем чемпіонату Європи 2015 року Олександром Дзюбою. У той же рік він здобув «срібло» на світовій першості. А на Ігри в Буенос-Айресі українець відібрався з другого місця на всесвітньому кваліфікаційному турнірі.

Фехтування

Ще ніколи українські спортсмени не піднімалися на п'єдестал пошани у фехтуванні. Найкращий результат – четверте місце шаблісти Аліни Комащук у Сінгапурі у 2010 році. У Буенос-Айресі Україна «змінює зброю», адже під синьо-жовтим прапором виступатиме шпажистка Катерина Чорній з Києва.

Дебютний вид для української збірної

Україна не може похизуватися перемогами на світовому рівні у баскетболі 3х3 серед юних спортсменів, на відміну від дорослих, де «синьо-жовті» не припиняють приємно дивувати вболівальників. Проте в Буенос-Айресі українці змагатимуться в цьому виді спорту одразу і серед дівчат, і серед хлопців. «Синьо-жовті» стануть «темними конячками» для суперників, а отже, можуть вирватися і в лідери.

Нові види в програмі

Уперше на Юнацьких Олімпійських іграх українці спробують підкорити спортивну акробатику. Путівку до Буенос-Айресу здобув дует із Вінниччини Олександр Мадей та Дарина Плохотнюк, які тримаються у топ-10 кращих спортсменів світової першості (юніорів). До речі, Дарина – наймолодша учасниця збірної України. Їй усього 15 років.

Скелелазіння

Розпочати історію українського скелелазіння на Юнацьких Олімпійських іграх випала можливість спортсмену з Полтавської області Ярославу Ткачу, який має у своєму активі бронзову нагороду світової першості серед молоді.

Карате

Має шанс на нагороду і єдиний представник України з карате Роберт Широян. У кваліфікаційному турнірі до Юнацьких Олімпійських ігор українець показав перший результат.

Познайомитися з повним складом української збірної можна тут

А де можна подивитися?

Спостерігати за результатами українських спортсменів можна на офіційному сайті Юнацьких Олімпійських ігор, а також у соціальних мережах Національного олімпійського комітету.

Крім того, змагання за участі українців транслюватимуться на телеканалі UA:Перший, а щодня о 21:30 всі вболівальники «синьо-жовтих» зможуть зазирнути за лаштунки змагань у програмі «Олімпійська доба».