5 збірних, які доводять, що Україна – футбольна держава

Українська збірна виграла чемпіонат світу серед лікарів у віковій категорії «Мастерс», тобто старші за 45 років. У фіналі українські медики перемогли російську збірну та оформили своє вже друге чемпіонство світу. У соціальних мережах із захватом обговорюють, як лікарі не лише зі скальпелем та стетоскопом на «ти», але й із м’ячем.

Радіо Свобода вирішило нагадати про збірні, які вже неодноразово на весь світ заявляли, що Україна – футбольна держава.

Лікарі: друге чемпіонство світу

Команда «Мастерс», тобто лікарі старші за 45 років, вже вдруге здобувають золоті нагороди. І знову під «синьо-жовтий» «каток» потрапляє російська команда. У 2015 році в фіналі зустрілися об'єднана команда Росії і Угорщини проти України. На останніх хвилинах перемогу вирвали українські лікарі – 4:3. У цьому році «синьо-жовті» виграли в серії післяматчевих пенальті та привезли додому нагороди вищого ґатунку.

Паралімпійці: 7 світових перемог

Паралімпійська футбольна збірна команда України – чотириразовий чемпіон світу. Нагороди вищого ґатунку українці здобували у 1998, 2001, 2003 та 2017 роках. А крім того, першими «синьо-жовті» ставали і на Паралімпійських іграх – у Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016.

У 2017 році на чемпіонаті світу українська збірна у фіналі обіграла команду Ірану з рахунком 1:0. До речі, на Олімпіаді в Ріо саме ці дві збірні боролися за «золото». І знову фортуна була на боці «синьо-жовтих». Матч завершився з рахунком 2:1.

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Дефлімпійці: «золото»​ з Китаю

В Україні – і найсильніша команда з футболу серед спортсменів з вадами слуху. Три Дефлімпіади поспіль «синьо-жовті» додому поверталися з нагородами. 1 «золото» та 2 «срібла» – в кошику української команди.

А головний свій титул – чемпіони Дефлімпіади – українці здобули у боротьбі проти російської збірної у 2009 році в Тайбеї. Тоді матч завершився з рахунком 3:2 на користь української команди.

Священники: історична перемога

Перший чемпіонат Європи з футболу у форматі 11х11 серед священників відбувся в Італії у травні 2018 року. Суперниками українців стали італійці, іспанці та хорвати. У відбіркових матчах збірна України, у складі якої отці та випускники семінарій, двічі перемагала і лише з командою Хорватії зіграла в нічию. Саме з ними зустрілася у фіналі. Єдиний та переможний гол у ворота суперників забив випускник Івано-Франківської духовної семінарії Василь Михнюк.

Таким чином українці стали першими в історії чемпіонами Європи серед священників.

Українські бездомні: Мілан не встояв

У 2009 році в Італії відбувся сьомий чемпіонат світу з вуличного футболу серед бездомних. Мета турніру – інтегрувати через спорт людей, які перебувають у кризовій ситуації. Серед учасників – біженці, бездомні, а також ті, хто позбавляється від алкогольної та наркотичної залежності.

Чемпіонат проводився у форматі 4х4. Футболісти грали два тайми по сім хвилин. Україна стала першою із 48 країн, виборовши «золото» у Португалії. Фінальний матч завершився з рахунком 5:4

Замість постскриптуму. У футзалі українцям теж немає рівних

У 2017 році збірна України з вадами зору виграла чемпіонат світу з футзалу.

На шляху до чемпіонського титулу «синьо-жовті» з легкістю обіграли Францію та Іспанію, а також розчавили команду з Японії – 12:1.

У фіналі зустрілись з англійською збірною, якій забили три голи та стали чемпіонами Європи.