«М’яка» дипломатія: чи є межа між спортом і політикою?

Берлін – Тим часом як Чемпіонат світу з футболу, що розпочався у Росії, і досі супроводжується протестами та закликами до його бойкоту, численні вболівальники – всупереч або через нерозуміння неоднозначності ситуації – їдуть на мундіаль. Серед них також і депутати Бундестагу та громадські діячі, котрі не можуть не знати про політику Росії щодо України, анексію нею українського Криму та підтримку сепаратистів і участь у гібридній війні на Донбасі, політику щодо Сирії, кібернапади, а також масштабні порушення прав людини у самій Росії. Напередодні відкриття чемпіонату і під час найгучніших протестів проти його проведення у Росії дві футбольні команди – депутатів Верховної Ради України та Бундестагу – зустрілися і провели товариський матч у столиці Німеччини.

Жодна з шести фракцій Бундестагу не оприлюднила заяви щодо її ставлення до Чемпіонату світу з футболу, що відбувається у Росії. Очевидно, що жодна політична сила не хоче крайніх заходів і не готова обривати зв’язок із Росією. Також канцлер Анґела Меркель днями заявила, що в неї «немає принципових причин не їхати в Росію на чемпіонат з футболу».

Тож бойкоту Німеччиною цієї події не буде. Але кожна партія так чи інакше на неї реагує. Найрізкіша позиція у «зелених». Приміром, голова фракції у Бундестазі Катрін Герінґ-Екгард сказала радіо «Дойчландфунк»:

Бойкоту немає. Але ми не рекомендуємо німецьким політикам з’являтися на показових, глянцевих подіях у Москві

«Бойкоту немає. Але ми не рекомендуємо німецьким політикам з’являтися на показових, глянцевих подіях у Москві. Можна подивитися ту чи іншу гру, але – зі знаком оклику – це можна поєднати із зустрічами, скажімо, з людьми, для яких у Росії є загроза, також можна тематизувати ситуацію навколо роботи журналістів, правозахисників», – припускає можливість для німецьких політиків усе-таки побувати на Чемпіонаті Катрін Герінґ-Екгард.

Футбол «наших» і «німців»

Тим часом за три дні до початку Чемпіонату світу делегація у складі 18 українських парламентарів, яка, за розпорядженням голови Верховної Ради України, була на добу офіційно відряджена до столиці Німеччини, і депутати Бундестагу, усупереч неоднозначності цієї ситуації, усе-таки провели товариський футбольний матч на одному зі стадіонів Берліна. І «наші» цього разу виграли у «німців», навіть усупереч чисельно переважній підтримці вболівальників супротивника…

Серед «фанів» української любительської команди був посол України у Німеччині Андрій Мельник. Він в інтерв’ю Радіо Свобода позитивно оцінив футбольні старання українських народних депутатів.

Вперше в історії двосторонніх відносин наших країн відбувся матч збірних команд Бундестагу і Верховної Ради. Уже сам цей факт свідчить про певний історичний момент і символізм

«Як на мене, то, навпаки, це вперше в історії двосторонніх відносин наших країн відбувся матч збірних команд Бундестагу і Верховної Ради. Уже сам цей факт свідчить про певний історичний момент і символізм. А, по-друге, ця гра з нашими друзями у Бундестазі, зокрема з представниками фракції «зелених», задумувалася як знак солідарності з Україною напередодні Чемпіонату світу з футболу в Росії. Тобто цей наш футбольний матч вперше має водночас політичний вимір», – переконаний голова української дипломатичної місії у Німеччині.

Тим часом на два тижні раніше німецькі парламентарі зіграли любительський матч зі своїми колегами з Державної думи Росії, підтримавши країну, яка проводить чемпіонат, тільки ще ближче до неї – на стадіоні а Москві.

Тож вочевидь про бойкот Німеччиною Чемпіонату в Росії годі казати. Тим паче, що німецька збірна, беручи участь у цих світових змаганнях, покладає надії на перемогу в них. У такому разі як має це сприйняти німецьке суспільство, передусім політики країни, що дотримується значних економічних обмежень щодо Росії і вимагає таких само кроків від своїх партнерів?

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає такі шанси для німецької збірної цілком реальними, але, на його думку, саме політики мають виявити бодай стриманість.

«Збірна Німеччини братиме участь у змаганнях, і вона – чемпіон, тож хоче захистити свій титул. Але те, що ми знаємо, що відчуваємо у політичному середовищі, то це те, що загалом німецькі політики не планують їхати на матчі, тим паче – робити це масово. Звичайно, якщо Німеччина вийде у півфінал, а особливо, якщо у фінал, то в цьому разі буде важко будь-кому з керівництва цієї держави не підтримати свою команду. Але загалом як такого бойкоту немає. Це правда. Але певна стриманість є, і те, що не лише політики, а й самі футболісти розуміють, що поїздка сьогодні в Росію є дуже делікатною справою. Я переконаний, що і футболісти, і тренери, і всі, хто поїде на чемпіонат, цей нюанс будуть враховувати», – припускає певні компроміси Андрій Мельник.

Якщо дуже хочеться, то компроміси можливі

Якщо німецький пересічний громадянин не надто замислюється над проблемою, бойкотувати чемпіонат у Росії чи ні, то думки в середовищі політичного істеблішменту розбігаються: одні його представники вважають, що футбол не має стосунку до політики, а інші, навпаки, що має. А в нинішній ситуації, коли проти Москви запроваджено економічні санкції, то цей стосунок безпосередній.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Карстен Треґер, який теж був у складі німецької парламентської збірної, аби не скривдити ні «наших», ні «ваших», говорить про інтерес до партнерських і добросусідських відносин.

Це – футбол. У нас таке правило: починаючи з роздягальні, ми не говоримо про політику. Ми – представники всіх партій, і ми збираємося разом, щоб грати у футбол, а не дискутувати на політичні теми. Здебільшого це так і є. Але сьогодні це трішки також і політика

«Це – футбол. У нас таке правило: починаючи з роздягальні, ми не говоримо про політику. Ми – представники всіх партій, і ми збираємося разом, щоб грати у футбол, а не дискутувати на політичні теми. Здебільшого це так і є. Але сьогодні це трішки також і політика. Ми зацікавлені у приязних відносинах з усіма нашими сусідами, так само і з Україною. Пару тижнів тому ми зіграли маленький чемпіонат Європи, який також не виграли. А тепер ми зіграли з Україною. Я гадаю, що такі матчі мають відбуватися у хорошій приватній атмосфері поза політичними подіями. Щоб можна було краще особисто познайомитися один з одним, з ментальністю того чи іншого народу, одне слово, зблизитися. Це полегшує у майбутньому ті чи інші двосторонні переговори», – переконаний німецький депутат Карстен Треґер.

На запитання, чи не спадало на думку членам депутатської футбольної збірної скасувати цей матч з українськими колегами – на підтримку бойкоту чемпіонату в Росії, – Треґер категоричний.

Ми не хочемо бойкотувати чемпіонат у Росії. Я вважаю, що наприкінці кожної сварки має розпочинатися хороша дискусія з тим, щоб сторони могли дійти спільного рішення. Для мене спорт – це і є розмова одного з одним

«Ні, ми не хочемо бойкотувати чемпіонат у Росії. Я вважаю, що наприкінці кожної сварки має розпочинатися хороша дискусія з тим, щоб сторони могли дійти спільного рішення. Відтак краще взагалі не сваритися, і розпочати відразу діалог. Для мене спорт – це і є розмова одного з одним», – відповів німецький політик.

Схоже на те, що не лише пересічні вболівальники не мають спільної думки щодо того, чи є футбол політикою, а й самі політики не до кінця визначилися щодо цієї категорії буття, як, приміром, депутат Бундестагу, віце-капітан парламентської збірної з футболу Махмуд Ездемір.

«Ні, політику ми залишаємо послідовно поза футбольним полем. Нині зустрілися Німеччина з Україною – дві парламентські команди. Це була дружня гра, яку організував пан Кюн від Партії зелених і яка нас дуже порадувала. Це був жест підтримки України. Це гра: один раз ти виграєш, інший – програєш. Цього разу українці забили більше голів, ніж ми. Якщо нас запросять на гру-відповідь в Україну, то ми підготуємося краще», – ділиться своїми думками депутат Бундестагу.

Матч дружби з політичним присмаком

Самі українські представники парламенту, які прибули до Берліна, розглядають його як дружню гру, попри неоднозначний період. Серед українських уболівальників на трибуні знайомлюся з представником комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Наталією Кобець, яка теж увійшла до складу парламентської делегації України. Вона вважає ідею проведення товариської гри з німецькими колегами дуже вдалою.

Матч дружби. Ідея – пропаганда здорового способу життя, а також того, що спорт стоїть над політикою. Але цей матч, однак, має політичний характер, бо він проводиться на підтримку України

«В історії ще не було такого матчу між збірними парламентарів Німеччини та України. До нас звернулися депутати Бундестагу із запрошенням на матч дружби. Ідея – пропаганда здорового способу життя, а також того, що спорт стоїть над політикою. Але цей матч, однак, має політичний характер, бо він проводиться на підтримку України, тим паче, що відбувається напередодні початку Чемпіонату світу у Росії. Депутати Бундестагу засвідчили цим запрошенням, що підтримують нашу країну також і політично», – переконана Наталія Кобець.

Секретар комітету Верховної Ради з питань економічної політики, воротар української парламентської збірної Богдан Матківський також вважає, що в такий спосіб Україна висловить не підтримку чемпіонату в Росії, а позицію, задекларовану парламентом України раніше.

Товариський матч має слугувати поліпшенню відносин, напрацюванню планів, підтримці наших заручників, які незаконно утримуються у Росії. Тому така підтримка від Бундестагу дуже цінна для України

«По-перше, підтримка на міжнародній арені, яка була запропонована німецькими парламентарями. І саме за рахунок цієї підтримки товариський матч має слугувати поліпшенню відносин, напрацюванню планів, підтримці наших заручників, які незаконно утримуються у Росії, а також сам Чемпіонат світу, який нині відбувається в державі-агресорі. Тому така підтримка від Бундестагу дуже цінна для України», – пояснює народний депутат України Богдан Матківський.

Із реплікою Радіо Свобода, чи не більшою підтримкою для України був би бойкот мундіалю в Росії, приміром, скасування товариського матчу німецьких та українських парламентарів, Борис Матківський не погоджується.

«Однозначно, що ні. Всі українці, і ми, парламентарі, з цілком зрозумілої позиції сприймаємо це, і дуже позитивно ставимося, коли йдуть заходи щодо бойкоту в державі, яка на сьогоднішній день є агресором, через просту причину: там, де проводилися якісь бойові дії і Кремль захоплював ту чи іншу владу, ніколи не закінчувалося добром. Це завжди завершувалося пригнобленням і знищенням моральних цінностей людини. Ніколи не було поступального розвитку, чого кожна країна бажає для своїх громадян. Тому ті дії, які проводить Росія щодо України, ті дії, які вона проводить проти інших держав, свідчать лише про одне – там добра не буде. Тому кроки щодо санкцій, які першою чергою є цілком цивілізованим способом стримування агресора, є правильними. І такі меседжі, як бойкот Чемпіонату світу, є правильними», – доходить висновку український народний депутат.

Щодо того, чи не більшою підтримкою для України був би бойкот мундіалю в Росії, приміром, бодай скасуванням товариського матчу німецьких та українських парламентарів, жоден із учасників не погодився. Наступна гра-відповідь має відбутися у Києві.