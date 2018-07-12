Сепаратизм у футболі: чи зможе протистояти йому Україна?

Сепаратизм у футболі. Гравці, що підтримують угруповання «Л/ДНР», намагаються працевлаштуватися в українські клуби, угорські футболісти з українським походженням грають із «невизнаними республіками»… У Міністерстві спорту України та в СБУ на такі події реагують, хоча і не одразу. СБУ заборонила в’їзд угорським спортсменам, які грали у складі команди «Kárpátalja», а також запропонувала залишити без спортивних ліцензій двох українських гравців. Таке покарання за сепаратизм у футболі – вже не перше. Раніше гравців, які виступали у «чемпіонатах», організованих угрупованнями «Л/ДНР», дискваліфікували довічно. Проте навіть у цьому, здавалося б, звичайному явищі все одно знайшлося місце подвійним стандартам.

9 червня. Команда «Kárpátalja», що з угорської перекладається як «Закарпаття», перемагає в Лондоні на міжнародному турнірі Конфедерації незалежних футбольних асоціацій (CONIFA). Також серед учасників – «збірні» підконтрольних Росії угруповань «Л/ДНР».

Сама СONIFA запевняє: це лише спорт – ніякої політики.

«CONIFA не займає ніякої позиції щодо політичного статусу «самопроголошених республік» – Луганської та Донецької – на Донбасі. Наші змагання не мають політичного контексту, ми політично нейтральні. Ми лише надаємо платформу для усіх – незалежно від політики, раси, релігії або історії, – щоб грати у футбол», – заявила організація у коментарі для Радіо Свобода.

Соціальні мережі обурюються і назвою команди «Закарпаття», і символікою, і тим фактом, що українські футболісти грають разом із сепаратистами. Проте у деяких ЗМІ з’являється інформація: у складі «Kárpátalja» гравців, які зареєстровані у Федерації футболу України, не було. Команда сформована з ініціативи угорської сторони із числа етнічних угорців, частина з яких народжена в Закарпатській області.

4 липня. СБУ заборонила в’їзд в Україну угорцям, які зіграли на турнірі СONIFА, а також офіційно попередила двох гравців-громадян України та запропонувала Федерації футболу України розглянути питання про позбавлення цих футболістів спортивних ліцензій.

«Такі дії зміцнюють впевненість у тому, що ми як держава здатні протистояти сепаратистським угрупованням та провокаціям. Наступним, на кого має звернути пильну увагу СБУ, має стати безпосередньо організатор та фінансист сепаратистської команди. Сепаратизм в українському спорті – не пройде», – зазначив у фейсбуці міністр молоді то спорту Ігор Жданов.

Чи позбавить Федерація футболу України гравців угорського клубу «Kárpátalja» ліцензії, невідомо. Проте свого часу футболістів, які грали в чемпіонатах на окупованих територіях, дискваліфікували довічно. Так у «чорний список» потрапив 21 футболіст, які, незважаючи на свою «відданість» угрупованням «Л/ДНР», намагалися працевлаштуватися до українських клубів.

Так, у 2016 році гравець «збірної» угруповання «ЛНР» Олександр Яскович хотів потрапити в заявку краматорського клубу «Авангард», проте йому це не вдалося. Своєчасно підняли хвилю негативу вболівальники. Після провалу Яскович запевняв, ніхто нікуди не збирався, і взагалі він – гравець луганського «Спартака».

«Надалі збираємося поїхати до Москви 8 на 8. Звичайно, не просто їхати, а займати конкретні місця, якомога вищі. Представляти Луганськ та доводити, що ми – найсильніша команда», – прокоментував Олександр Яскович прес-службі ФК «Спартак» (Луганськ).

Проте у червні 2018 року з’явилась інформація, що футболіст спортивного клубу «Каховка» Сергій Козаченко раніше грав за клуб «Оплот» у «чемпіонаті», організованому угрупованням «ДНР». Президент сепаратистського клубу – екс-голова окупаційної міської адміністрації Донецька Ігор Мартинов, а почесний президент – лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Спортивний клуб «Каховка» став володарем Кубка Херсонської області, після чого Сергій Козаченко у соціальних мережах написав: «Кубок їде до Донецька».

Якщо рішення про майбутнє Козаченка ще не винесено, бо цієї інформації немає на сайті жодної футбольної структури, то у львівських «Карпатах» усе вирішують швидше. І навіть не за сепаратизм, а за підтримку агресора.

Гравця львівських «Карпат», воротаря юніорської команди Михайла Готру вигнали з клубу за підтримку збірної Росії на чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє сайт уболівальників футбольного клубу. Виданню Zaxid.net у «Карпатах» таке рішення не прокоментували, але підтвердили, що з Готрою дійсно контракт розірвано.

Сам же Готра в соціальних мережах признався, що обміркував свій вчинок і зрозумів, чому вболівальники так емоційно відреагували. На думку молодого голкіпера, рішення клубу мають ухвалювати не емоційно, але судитися з керівництвом львівської команди він не збирається.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)