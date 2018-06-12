«Футбольний сепаратизм». За кого грає Kárpátalja і як на це відреагували в Україні

Чи може бути поза політикою міжнародний футбольний чемпіонат, у якому грають команди «ДНР», «ЛНР» і угорці від Закарпаття? Чому на перемогу команди Kárpátalja відреагували українські міністри та ФФУ? Як коментують резонанс навколо турніру в організації CONIFA, яка уже втретє проводить такі змагання?

Команда Kárpátalja (з угорської перекладається як Підкарпаття/Закарпаття), з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області України на емблемі, 10 червня у Лондоні виграла так званий чемпіонат світу серед збірних невизнаних утворень, який проводить Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (CONIFA).

У серії післяматчевих пенальті Kárpátalja виграла з рахунком 3:2 у команди Північного Кіпру – збірної визнаного лише Туреччиною утворення «Турецька республіка Північного Кіпру».

У турнірі брали участь і команди підтримуваних Росією сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».

До CONIFA входять невизнані ФІФА футбольні федерації. Організацію створили п’ять років тому, а власний «чемпіонат світу» вона почала проводити з 2014 року. Штаб-квартира Конфедерації незалежних футбольних асоціацій працює у Швеції.

Хто грав за Kárpátalja і хто «підтримав» команду

Згідно із повідомленням інтернет-ресурсу Mukachevo.net, цього року у турнірі не взяв участь жодний футболіст, офіційно зареєстрований Федерацією футболу України.

«Якщо минулого року команда закарпатців складалася наполовину з гравців, які грали на території України, то тепер головний куратор клубу поставився до цього із серйозністю і склад був сформований лише із футболістів, які на сьогодні виступають в угорських командах», – пише видання.

Редакція стверджує, що організував команду Kárpátalja депутат Берегівської райради від Демократичної спілки угорців (УМДС) Тіберій Феєш.

Радіо Свобода поки не змогла отримати коментар від самого Тіберія Феєша, хоча отримала підтвердження з інших джерел.

Коментар CONIFA

Радіо Свобода попросило свою колишню стипендіатку Вікторію Жуган, яка зараз вивчає розслідувальну журналістику у Гетеборзькому університеті Швеції, звернутися до Конфедерації незалежних футбольних асоціацій (CONIFA) за коментарем.

Вікторія Жуган також запитала організацію про те, чи може бути незалежним від політики футбольний турнір, у якому, окрім інших, також взяла участь команда такого сепаратистського угруповання, як «ДНР», під контролем якої перебуває територія, з якої у 2014 році була запущена ракета у літак рейсу MH17.

CONIFA не займає жодної позиції щодо політичного статусу самопроголошених республік – Луганська та Донецька – на Донбасі. Наші змагання не мають політичного контексту, ми політично нейтральні

Через мережу Facebook у Конфедерації відповіли: «CONIFA є неполітичною організацією, а отже, ми не коментуємо політичні теми. Але, звісно, ми бажаємо усяких гараздів нашим командам і їхнім гравцям».

Також CONIFA надіслала відповідь електронною поштою.

«CONIFA хоче наголосити, що є політично нейтральною, волонтерською благодійною організацією, що зареєстрована у Швеції. CONIFA не займає жодної позиції щодо політичного статусу організацій-членів. CONIFA не займає жодної позиції щодо політичного статусу самопроголошених республік – Луганська та Донецька – на Донбасі. Наші змагання не мають політичного контексту, ми політично нейтральні. Ми лише надаємо платформу для усіх, – незалежно від політики, раси, релігії або історії, – щоб грати у футбол», – заявила організація у коментарі для Радіо Свобода, назвавши підтримувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» зі штаб-квартирами в Донецьку і Луганську, визнані в Україні терористичними, «республіками», слідом за самими цими угрупованнями і Москвою.

Як відреагували у Федерації футболу України

ФФУ зробила спеціальну заяву, у якій пообіцяла розглянути поведінку футболістів, які взяли (або братимуть) участь у матчах CONIFA й у «так званому «Кубку світу» – дисциплінарними органами ФФУ».

Мова іде про тих футболістів, які внесені у базу даних Федерації футболу України.

«За підсумками такого розгляду проти цих футболістів будуть застосовані санкції, зокрема – дискваліфікація, після якої гравці не зможуть заявлятися до участі ні в аматорських, ні у професіональних турнірах, які проходять на території України під егідою ФФУ», – зазначено у заяві.

Крім цього, ФФУ закликала правоохоронні органи України перевірити дії «зазначених гравців на предмет пропаганди сепаратизму та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

А Федерація футболу Закарпаття ще напередодні заявляла, що «жодна команда, яка бере участь у чемпіонаті або першості Закарпаття з футболу серед аматорських колективів, ані команди-учасниці районних чемпіонатів Закарпатської області, ані окремі гравці закарпатських команд, які нині функціонують, не брали й не планували участі в таких змаганнях».

Офіційні реакції

Першим з офіційних осіб на участь і перемогу закарпатських угорців у так званому «чемпіонаті світу серед збірних невизнаних держав», який проводить Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (CONIFA), відреагував міністр закордонний справ України Павло Клімкін.

«Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні «успіхи» команди із Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під егідою КОНІФА за участю команд з невизнаних держав», – написав міністр на своїй сторінці у мережі Facebook.

Своє обурення участь команди висловив міністр молоді і спорту України Ігор Жданов.

«Сепаратизму не місце в українському спорті! Не має значення, який він і ким фінансується та підживлюється, зі сторони чи Росії, чи інших країн. Обурений участю так званої футбольної команди «Карпаталья» («Закарпаття» – угорською) у самопроголошеному чемпіонаті світу серед невизнаних і частково визнаних країн», – написав Ігор Жданов.

Він закликав Службу безпеки України належно відреагувати на цей «відвертий акт спортивного сепаратизму», зокрема, допитавши гравців-учасників турніру, а також проаналізувавши діяльність депутата-організатора команди «на предмет зазіхання на територіальну цілісність України та зв’язки із терористичними й сепаратистськими угрупованнями».

CONIFA, в свою чергу відреагувала на слова Ігоря Жданова спеціальною заявою, у котрій висловила занепокоєння тим розголосом і тиском, який настав після перемоги Kárpátalja у турнірі.

Об’єднання повторило свої слова про свою «політичну нейтральність» і заявило, що, зокрема, стривожене закликами допитати гравців команди Kárpátalja і вважає пропозицію ФФУ дискваліфікувати цих гравців «драконівською».

Реакція угорців України

Радіо Свобода звернулося за коментарем до голови Демократичної спілки угорців України (UMDSZ) Ласла Зубанича.

«Це для нас теж новина (участь і перемога Kárpátalja у турнірі – ред). Я про це дізнався із соціальних мереж. Вочевидь, тепер ми будемо це питання виносити на обговорення у Спілці», – запевнив Зубанич.

Тіберій Феєш є великим фанатом футболу і підтримує угорських футболістів як приватна особа

На його думку, перемога Kárpátalja у чемпіонаті невизнаних футбольних федерацій набула широкого розголосу. Він висловив побоювання, що це може зашкодити подальшому послабленню напруження у відносинах Угорщини і України.

«На жаль, до нас не зверталися за консультаціями щодо того, варто чи ні брати участь у таких чемпіонатах. Тіберій Феєш є великим фанатом футболу і підтримує угорських футболістів як приватна особа», – сказав Ласло Зубанич.

Він також додав, що це не перша участь закарпатських угорців у чемпіонаті, який проводить CONIFA. Минулого року команда теж брала участь у турнірі на території невизнаного Північного Кіпру, так званому «чемпіонаті Європи серед невизнаних утворень», і «ними тоді займалася СБУ».

Щодо реакції ФФУ, Ласло Зубанич зауважив, що важко буде якось «дисциплінарно покарати гравців команди Kárpátalja, бо більшість з них живуть в Угорщині, мають угорське громадянство і пройшли угорську футбольну кваліфікацію».

Який вплив це може мати?

І участь, і перемога команди Kárpátalja у цьому турнірі «є добре спланованою провокацією, що має характерні ознаки гібридних операцій проти України», вважає президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський.

«В умовах, коли між Угорщиною і Україною розпочався діалог, відбуваються якісь події, які свідчать про пом’якшення відносин, дружини президентів України та Угорщини відкрили Центр медико-соціальної реабілітації дітей у селі Ратівці, а 5 червня відбувся діалог щодо «мовної статті» і намітився якийсь план дій, раптом такий «футбольний удар», – сказав аналітик.

На його думку, команда, її тренери і спонсори, свідомо чи несвідомо, взяли участь у провокації, спрямованій на загострення відносин між Україною і Угорщиною.