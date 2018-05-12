Поїздка Гройсмана до Закарпатської області. Приїжджайте ще, пане прем’єр-міністре!

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11 травня Закарпатську область з офіційним візитом відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Під час візиту високопосадовця йшлося і про мовну статтю освітнього закону, і про децентралізацію, і про розвиток виноробства, і про роботу великих підприємств з іноземними інвестиціями, але закарпатців найбільше потішили прості, реальні результати зустрічі з київським чиновником – ремонти.

(Відео користувача YouTube Mukachevo Net)

Прибирання, фарбування, нанесення розмітки

Власне кажучи, про візит можновладця високого калібру в Ужгороді можна було здогадатися інтуїтивно, без читання новин. Річ у тому, що вже за кілька днів до приїзду прем’єр-міністра в місті й на околицях розпочалася небачена раніше активність комунальних служб. Вони латали ями на дорогах, наносили нову розмітку на шляхах, ба навіть мили (!) мости на шляху слідування кортежу.

(Відео користувача YouTube Mukachevo Net)

Ужгородців це неабияк смішило, а особливо потішило повідомлення, що за день до візиту Володимира Гройсмана в область прибула група працівників Державної охорони, яка відповідає за безпеку другої особи в державі. За протоколом маршрут слідування високопосадовця мав би триматися в таємниці, але завдяки активності комунальників цей маршрут було видно з висоти пташиного польоту. Аякже, бо ж якщо в місті більше ніде не нанесено нової дорожньої розмітки, то визначити вулиці, якими проїде кортеж, зовсім легко. Не кажучи вже про те, що обабіч них ще й акуратно скосили траву. Для апофеозу совковості могли б ще пофарбувати ту травичку, але в травні вона й так ще зелена.

Приїжджайте ще!

Усе це було просто кумедно, але коли ужгородці побачили, що у смітниках на набережній, якою прем’єр-міністр мав пройти до школи з угорською мовою навчання, з’явилися пакети для сміття, то бажання в усіх виникло одне – щоб прем’єр-міністр нікуди не їхав, а пожив тут трохи з нами.

Бо зроду-віку в нашому місті пакетів для сміття в урнах не було, а раптом – о диво! – з’явилися. Бо ще з жовтня дороги були в жахливому стані, ніхто й пальцем не поворохнув, щоб їх ремонтувати, а тут за два дні все встигли зробити. З розміткою так спішили, що навіть вночі її наносили. Унікальна ефективність і працьовитість комунальників, завжди би так!

До речі, на Закарпаття Володимир Гройсман прилетів літаком, приземлився в аеропорту в Ужгороді, який для простих смертних уже кілька років зачинений. Коли автору цих рядків треба їхати в Київ, то доводиться витрачати на дорогу в потязі мінімум 14 годин. От би зробити так, щоб у нашій країні або всі могли літати, або ж тоді хай усі їздять поїздами! Бо таке враження, що ми з прем’єром у двох різних країнах живемо.

Наостанок хочу запросити пана Гройсмана у моє рідне місто Виноградів. Просто дорога в цей райцентр така, що я за п’ять місяців цього року ще жодного разу не їздив до мами. А якщо там побуває прем’єр-міністр, то я впевнений: і асфальт з’явиться, і розмітка, і пакети для сміття в урнах.

Ласкаво просимо, пане Гройсман!

Андрій Любка – письменник

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