«Тут нового Криму не буде» – Геннадій Москаль про Закарпаття

Розмови про сепаратистські настрої на Закарпатті є «вкидом» російських спецслужб і не мають під собою реальної основи, заявив голова Закарпатської державної адміністрації Геннадій Москаль в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ні антиукраїнських, ні антиугорських настроїв на Закарпатті немає. Це ФСБ Росії намагалося зробити так, щоб вони з’явилися. Вдумайтеся, угорці в Україні складають 0,04% населення і вони компактно проживають тільки на Закарпатті. Вони що, «роблять погоду»? Тому ще раз кажу, це спровокований інтерес і надумана проблема», – сказав очільник ОДА.

Геннадій Москаль наголосив, що Україна має два ратифіковані парламентом прямих Договори з Угорщиною, що дозволяють етнічним угорцям «мати двомовні назви, вивішувати прапори, навчатися своєю мовою і ставити пам’ятники». І це, за словами Москаля, цілком відповідає європейським правилам поводження титульної нації з національною меншиною.

«Якщо ми хочемо іти в Європу і в НАТО, то ми маємо сповідувати ті цінності. Титульна нація в Україні – українська, в Угорщині – угорська, у Польщі – польська. Вони зобов’язані гарантувати права національних меншин», – зауважив голова Закарпатської ОДА.

Запорукою стабільності на Закарпатті, на думку Геннадія Москаля, є багатоетнічний склад населення і довга історія існування між різними державами.

«Що б тут не було – тут другого Криму не буде. Все, що Росія тут задумувала, вона все програла. Так зване «питання русинів», подивіться, де воно? Після того, як той, кому інструкції давав Сурков, утік до Москви, – все затихло», – сказав Москаль.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.