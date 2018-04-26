НАТО: Україна й Угорщина мають якнайшвидше вирішити свої суперечки

НАТО сподівається, що суперечності між Угорщиною й Україною, які блокують проведення засідання Комісії Україна-НАТО, будуть залагоджені обома сторонами якомога швидше.

«Це правда, що ми не маємо змоги зібрати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, через те, що Угорщина їх блокує з приводу її незгоди із Україною щодо мовного закону. Саме Україна й Угорщина мають владнати цю незгоду навколо прав меншин. Я надіюся, що вони зроблять це якомога швидше», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 26 квітня в Брюсселі.

За його словами, альянс спромігся провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів і є «потужна підтримка» альянсу зібрати Комісію й на рівні міністрів.

Столтенберґ пояснює, що «Угорщина є цінною союзницею НАТО, яка вносить свою частку в колективну безпеку альянсу багатьма різними способами… а Україна є для НАТО близьким партнером, для якого з натовського боку важливо надавати міцну політичну й практичну допомогу».

«Не лише через агресивні дії Росії щодо України – через нелегальну анексію Криму й дестабілізацію сходу. Це стало головною причиною того, що з 2014 року НАТО здійснило найбільше зміцнення своєї колективної безпеки. Тож Україна – це важливий партнер НАТО», – зауважив Єнс Столтенберґ.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.