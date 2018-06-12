«Наші змагання не мають політичного контексту» – СONIFА про команди з угруповань «ДНР-ЛНР»

Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (CONIFA), відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо участі команд угруповань «ДНР» і «ЛНР» в організованому нею чемпіонаті, відповіла, що «не займає жодної позиції щодо політичного статусу самопроголошених республік».

«CONIFA хоче наголосити, що є політично нейтральною, волонтерською благодійною організацією, що зареєстрована у Швеції. CONIFA не займає жодної позиції щодо політичного статусу організацій-членів. CONIFA не займає жодної позиції щодо політичного статусу самопроголошених республік – Луганської та Донецької – на Донбасі. Наші змагання не мають політичного контексту, ми політично нейтральні. Ми лише надаємо платформу для усіх, – незалежно від політики, раси, релігії або історії, – щоб грати у футбол», – заявила організація у письмовому коментарі для Радіо Свобода.

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До CONIFA входять невизнані FIFA футбольні федерації, що представляють невизнані або визнані лише деякими країнами «самопроголошені утворення». Організацію створили п’ять років тому зі штаб-квартирою у Швеції, а власний «чемпіонат світу» вона почала проводити з 2014 року.

Переможцем цьогорічного «чемпіонату світу», який пройшов у Лондоні, стала команда Kárpátalja, так угорці називають Закарпаття. На цей прецедент відреагували міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр спорту та молоді Ігор Жданов і Федерація футболу України.

CONIFA теж розповсюдило заяву, у якій висловила стурбованість закликами ФФУ та міністра спорту України до правоохоронних органів – вжити заходів до гравців Kárpátalja.