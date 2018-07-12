Гібридна війна проти України і футбол як провокація

(Рубрика «Точка зору»)

У часи гібридних воєн навіть футбол став інструментом політичної дії. Футбольна першість світу в Росії ще задовго до початку набула неспортивного протистояння. (Недарма лунають голоси, що навіть право на його проведення було куплене. Путін вирішив скористатися любов’ю мільйонів глядачів до гри в копаний м’яч, аби подати всьому світові вигідну картинку про нинішню Росію).

Натомість після 2014 року залунали голоси про неможливість проведення світової першості в країні-агресорі. Лідери багатьох країн відмовилися їхати на чемпіонат, мотивуючи це небажанням навіть опосередковано підтримувати путінський режим, який винний в розпалюванні збройних конфліктів в Україні та Сирії, що призвели до десятків тисяч жертв.

На цьому тлі новою інформаційною бомбою вибухнуло гасло «Слава Україні!» від хорватських футболістів, що перемогли збірну Росії. ФІФА та Федерація футболу Хорватії вирішило покарати колишніх київських «динамівців» Огнєна Вуєковича та Домаґоя Виду за патріотичний вигук і ще раз продемонструвало, що футбол – це продовження політики. Адже в самому гаслі «Слава Україні!», як і в подібному «Віва ля Франс!», нема нічого протизаконного. (Так само, як і в «Слава Росії!» чи «Слава Польщі!»). Це тільки в московському викривленому сприйнятті вигук на прославляння країни є націоналістичним. До слова, нещодавно зі здивуванням дізнався з мемуарів, що так віталися у Карпатській Україні у 1939 році – ще до початку Другої світової війни.

​Футбольна гра в сепаратизм

Великого резонансу на Закарпатті набула звістка про політичний футбол із сепаратистським ухилом. У червні у Лондоні на самопроголошеному чемпіонаті світу «невизнаних держав» взяла участь команда «Карпатолйо» (Закарпаття), яка складалася з вихідців із Закарпаття, що грають у футбольних першостях Угорщини. Абсолютна більшість цих угорців давно виїхали з України і лише кілька мають українське громадянство (окрім угорського). Тобто, до нинішнього Закарпаття вони вже ніякого стосунку не мають.

Однак це не завадило їм у 2015 році сформувати команду, яку гордо назвали «Закарпаттям», і представляти її на різних турнірах невизнаних країн. Політичний підтекст такого футболу очевидний. Досить сказати, що у цих змаганнях беруть участь збірні Південної Осетія, Абхазії, представників від угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Без сумніву, що тут не обійшлося без участі Будапешта. Адже на цих турнірах угорців представляють аж три команди – «Карпатолйо», «Фелвідейк» («Верхня земля», назва Словаччини в угорській традиції) та «Секельський край» (територія в Румунії). Без підтримки Угорщини ці команди навряд чи би виступили. Адже всі футболісти «Карпатолйо» – громадяни Угорщини і учасники угорських першостей. Тільки наївний не зможе побачити тут чіткого політичного підтексту. Навіть футбол Будапешт використовує для критики Тріанонського договору 1920 року, за яким колишня Угорщина позбулася значних територій.

Команда «Карпатлйо» на турнірах представлена символікою Закарпатської області, а це вже пряме посягання на українську територію. До того ж, угорців на Закарпатті усього 12% і представляти вони можуть хіба що вузьку прикордонну смугу у двадцять кілометрів, а не цілий край.

Футбольна провокація вдалася: про чемпіонат «сепаратистів» заговорили. Відреагували навіть міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Якщо торік звістку про участь «Карпатолйо» у європейському турнірі українська влада пропустила повз вуха, то цього разу СБУ оголосила офіційні застереження двом гравцям-громадянам України та ініціювала перед Федерацією футболу України розгляд питання про позбавлення їх спортивних ліцензій.

Організаторам та членам команди із числа громадян Угорщини заборонено в’їзд до України. Щоправда, нічого не повідомлено про заходи щодо куратора «Карпатолйо» – депутата Берегівської районної ради від Демократичної спілки угорців України Тиберія Феєша. Цікаво було би дізнатися про фінансування команди, зібраної в Угорщині. Адже це немалі кошти, враховуючи тривалі поїздки по Європі. Бо ж навіть за гру на обласній першості закарпатські футболісти хочуть отримувати порядний гонорар.

Подейкують, що наступний світовий чемпіонат Конфедерації незалежних футбольних асоціацій, створеної лише в 2013 році, планують провести на окупованій частині Донеччини. Гібридна війна проти України продовжується. Навіть на футбольних полях.

Олександр Гаврош – письменник, журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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