«Я обвалив рейтинг FIFA, а що корисного зробив ти?»: флешмоб на підтримку гасла «Слава Україні!»

Менше доби знадобилось українцям та їхнім прихильникам для того, щоб обвалити рейтинг сторінки FIFA у Facebook після того, як Міжнародна федерація футболу оштрафувала хорватського футболіста Огнєна Вукоєвича 15 тисяч швейцарських франків за «неспортивну поведінку» через відео зі словами «Слава Україні!», у яких побачила політичний підтекст. Акція також стала відповіддю кільком міжнародним виданням, які назвали це гасло «націоналістичним». Тим часом користувачі заявляють про те, що частина акаунтів, з яких залишили негативну оцінку для FIFA, отримала попередження від адміністрації Facebook через «аномальну активність». Наразі з офіційної сторінки FIFA зникла можливість залишати оцінку. А президент Федерація футболу України Андрій Павелко заявив, що федерація готова надати додаткову аргументацію і роз’яснення щодо значення вітання «Слава Україні!» та компенсувати Вукоєвичу розмір штрафу.

Станом на 14:00 10 липня рейтинг був на позначці 1,1 бала з можливих 5.

Ситуацію, яка склалась, український блогер Антон Ходза побачив так:

У соцмережі почав активно поширюватися заклик долучитися до флешмобу:

Частина користувачів спонукала інших до дій власним прикладом:

А дехто акцентував на тому, що відгук про FIFA слід залишати і на інших платформах. Наприклад, на Google Maps. Зокрема, про це написав еколог Тимур Бедернічек:

Пізніше він додав, що у відгуці Google Maps слід писати більше, ніж просто «Слава Україні!», адже короткі повідомлення з оцінками, за його словами, видалили.

Згодом виявилось, що можливість оцінити FIFA на цій платформі взагалі закрили: станом на 12:00 10 липня це було неможливо зробити.

На тлі цього частина користувачів задумалась, чи не спіткає подібна доля і негативні оцінки, залишені на сторінці організації у Facebook:

Тим часом дехто з тих, хто залишив відгук на сторінці FIFA, повідомляє, що його акаунт отримав попередження через «аномальну активність»:

​Від перепису України до власної соцмережі

Акція стала настільки масштабною, що дехто навіть жартівливо прирівняв її до перепису населення. Наприклад, журналіст та письменник Руслан Горовий:

Блогер Іван Оберемко:

Та піаніст і журналіст Роман Коляда:

​Інші тим часом жартують, що тепер Facebook перетворився на «FIFAbook»:

А сама сторінка Міжнародної федерації футболу – на «міні-сомережу»:

Тому, як і в будь-якій соцмережі, тут знайшлося місце для жартів:

Трійка від генпрокурора та «​п'ятірка від бота» ​

Водночас на сторінці FIFA у Facebook оцінки з коментарями не лише залишали, але і уважно вивчали. Так, користувачі побачили, що частина з тих, хто залишав відгук, ставила не одиницю, як передбачала акція, а інші оцінки.

Серед тих, хто долучився до флешмобу, але чомусь поставив трійку, виявився і генпрокурор України Юрій Луценко. Користувачів це обурило.

Водночас були і ті, хто поставив FIFA п'ятірку і висловив слова підтримки. Серед таких користувачів опинився такий собі Юрій Матюхін, у якого в Facebook-профілі зазначено, що він керує сторінкою Uathletics.

Між тим у Федерації легкої атлетики України зазначили, що «Юрій Матюхін – вигаданий персонаж (на сучасному слензі – бот), чий профайл у Facebook створений спеціально задля ведення вищевказаної діяльності».

«Слава Україні!»: історичний ракурс

Як ілюстрацію того, що гасло «Слава Україні!», використане хорватським футболістом Домагоєм Відою після перемоги у матчі проти Росії, не є націоналістичним, у Facebook запустили цілу відеопідбірку цитат. У ролику прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, колишній держсекретар США Джон Керрі, президент Литви Даля Грібаускайте, посол США в Україні Марі Йованович та інші високопоставлені чиновники і дипломати з усього світу повторюють ці слова:

Тим часом чимало користувачів у відгуках на сторінці FIFA у Facebook зазначають, що «Слава Україні!» таке ж «націоналістичне» гасло, як: Vive la France чи God bless America:

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Штраф замість хорвата хоче сплатити Україна

Водночас українці взялися відстоювати не лише гасло, але і підтримувати хорватських футболістів.

Тим часом радник міністра молоді та спорту України Ярослав Кучер оголосив збір коштів на погашення штрафу, який FIFA наклала на Огнєна Вукоєвича.

«Маленька математика: якщо всі, хто учора ставив на сторінці FIFA одиничку скинуться по 3 гривні, цього вистачить і на штраф, та ще залишиться на благодійність. Під власну відповідальність я відкриваю збір коштів на погашення цього ганебного штрафу та вкладаю в фонд першу 1000 гривень», – написав він.

Водночас Федерація футболу України заявила, що цей штраф повністю компенсує вона.

«Ми у ФФУ вирішили компенсувати Вукоєвичу штраф, накладений на нього, і, якщо він вважатиме за можливе, запропонувати йому роботу у ФФУ», – сказав президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

«Реальність, притаманна не лише футболу»

Через скандал навколо гасла «Слава Україні!» та хорватських футболістів багато хто заговорив про корупцію у FIFA. Наприклад, колишній народний депутат Андрій Шкіль:

А також карикатурист Георгій Ключник:

Водночас, на думку українського піаніста Павла Гінтова, така ситуація характерна не лише для футболу і «яскраво демонструє, чому так небагато відомих людей наважуються публічно підтримати Україну».

Утім, були і ті, хто скептично поставився до того, що відбулося. Серед них – дипломат та громадський діяч Богдан Яременко.

«Емоції навколо футбольної політики занадто попсові і, схоже, повністю замінили для багатьох справжню політику», – вважає він.

А поки українці і надалі закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, що наразі відбувається в Росії.

«Під гаслом «Слава Україні!» ми завалили останню імперію – СРСР. Що нам FIFA?» – підсумовує директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом і заяв правозахисників про масштабні порушення прав людини в Росії. Фінальний матч запланований на 15 липня.