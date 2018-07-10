ФФУ готова надати роз’яснення щодо значення «Слава Україні!»

Президент Федерація футболу України Андрій Павелко заявляє, що федерація готова надати додаткову аргументацію і роз’яснення щодо значення вітання «Слава Україні!».

За його словами, ФФУ готова компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвичу розмір штрафу.

«Якщо ж санкція ФІФА залишиться в силі, то, порадившись з іншими представниками керівництва ФФУ, ми вирішили за рахунок власних коштів компенсувати Вукоєвича суму штрафу, яку йому доведеться сплатити. Крім того, ми готові розглянути варіанти співпраці ФФУ з таким висококласним фахівцем як Огнен», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Павелко зауважив, що у разі оскарження рішення ФІФА Федерація футболу України надасть Вукоєвичу «юридичну і загальну підтримку».

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 8 липня заявила про намір розслідувати інцидент із відео гравця збірної Хорватії після того, як його команда вибила Росію з чемпіонату світу.

Згадане відео опублікували в інтернеті після перемоги Хорватії в матчі 7 липня. На ньому хорватський захисник Домагой Віда вигукує «Слава Україні», а колишній футболіст цієї ж команди, помічник головного тренера Огнєн Вукоєвич каже: «Ця перемога за «Динамо» та за Україну. Хорватіє, вперед!»

Наслідком емоційних висловів стало ухвалене Федерацією футболу Хорватії рішення про звільнення Вукоєвича з посади, а сам Огнєн заявив, що «розуміє і поважає» це рішення. «У моїх словах не було ніякого політичного підґрунтя. Я лише хотів висловити підтримку приятелям із «Динамо» і подякувати клубу за те, що дозволив мені працювати на чемпіонаті світу», – наводить його слова хорватська федерація.

Що ж до чинного гравця збірної Домагоя Віди, то дисциплінарний комітет ФІФА зробив йому попередження, оскільки організація розцінила його звернення як політичний жест.

І Вукоєвич, і Віда провели багато років у Києві, виступаючи за «Динамо». Вукоєвич у 2015 році перейшов із «Динамо» до віденської «Аустрії», Віда виступав у складі киян ще рік тому, а після цього перейшов до турецького «Бешикташа».