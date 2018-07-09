Glory to Ukraine: користувачі Facebook «атакували» сторінку ФІФА

Сотні користувачів Facebook написали 9 липня на сторінці Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в цій соціальній мережі повідомлення на підтримку хорватських футболістів, яким загрожує покарання після публікації проукраїнського відеоролика.

Більшість повідомлень є однотипними, відвідувачі сторінки ФІФА пишуть гасло «Слава Україні!» різними мовами.

Але є й повідомлення, в яких користувачі намагаються аргументувати причини свого незадоволення діями керівного органу світового футболу. «Слава Україні» – такий же патріотичний вислів, як «Хай живе Франція», «Хай живе (британська – ред.) королева» тощо. Ви будете називати тих, хто скандує ці фрази, націоналістами і теж засуджуватимете їх?» – пише Кіра Нечай.

«ФІФА не поважає мій народ. Вони поважають криваві гроші», – вважає Ігор Тупичак.

«Організація дозволяє країні-агресору проводити чемпіонат світу, але карає хорватського гравця за гасло на підтримку країни, в якій він грав багато років. Лицемірство в його «найкращому» вияві», – додає Владислав Стадник.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 8 липня заявила про намір розслідувати інцидент із відео гравця збірної Хорватії після того, як його команда вибила Росію з чемпіонату світу.

Згадане відео опублікували в інтернеті після перемоги Хорватії в матчі 7 липня. На ньому хорватський захисник Домагой Віда вигукує «Слава Україні», а колишній футболіст цієї ж команди, помічник головного тренера Огнєн Вукоєвич каже: «Ця перемога за «Динамо» та за Україну. Хорватіє, вперед!»

Наслідком емоційних висловів стало ухвалене Федерацією футболу Хорватії рішення про звільнення Вукоєвича з посади, а сам Огнєн заявив, що «розуміє і поважає» це рішення. «У моїх словах не було ніякого політичного підґрунтя. Я лише хотів висловити підтримку приятелям із «Динамо» і подякувати клубу за те, що дозволив мені працювати на чемпіонаті світу», – наводить його слова хорватська федерація.

Що ж до чинного гравця збірної Домагоя Віди, то дисциплінарний комітет ФІФА зробив йому попередження, оскільки організація розцінила його звернення як політичний жест.

І Вукоєвич, і Віда провели багато років у Києві, виступаючи за «Динамо». Вукоєвич у 2015 році перейшов із «Динамо» до віденської «Аустрії», Віда виступав у складі киян ще рік тому, а після цього перейшов до турецького «Бешикташа».