ФІФА хоче розслідувати інцидент із відео хорватських футболістів, що кажуть «Слава Україні» – ЗМІ

Міжнародний союз футбольних асоціацій (ФІФА) 8 липня заявив про намір розслідувати інцидент із відео гравця збірної Хорватії після того, як його команда вибила Росію з Кубку світу.

Згадане відео опублікували в інтернеті після перемоги Хорватії на матчі 7 липня. На ньому хорватський захисник Домагой Віда вигукує «Слава Україні», а іншийхорватський фуболіст Огнєн Вукоєвич каже: «Ця перемога за Динамо та за Україну. Хорватіє, вперед».

Віда та Вукоєвич раніше грали разом у складі київського «Динамо».

Тепер Домагой Віда може зіткнутися з дисциплінарними санкціями від ФІФА. В організації повідомили інформагентству АР, що зараз обробляють і оцінюють всю наявну інформацію і не можуть коментувати.

Тим часом, російська газета Sport Express оприлюднила начебто коментар Віди.

«У футболі немає жодної політики, це жарт для моїх друзів з київського «Динамо». Я люблю росіян, і я люблю українців», – процитувало його видання.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом і заяв правозахисників про масштабні порушення прав людини в Росії.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.