ФІФА розслідуватиме двох футболістів Швейцарії за албанські жести в матчі проти Сербії

Керівна структура світового футболу – Міжнародний союз футбольних асоціацій (ФІФА) – заявила про початок розслідування повідомлень про, як виглядало, політичне святкування двома етнічними албанськими гравцями збірної Швейцарії забитих голів на Чемпіонаті світу з футболу в Росії. ФІФА, яка забороняє будь-які політизовані символи чи політичні мессиджі на стадіонах, повідомила цими вихідними, що два гравці можуть пропустити два наступні матчі якщо буде встановлено що вони порушили ці норми.

Швейцарія перемогла збірну Сербії з рахунком 2:1 завдяки голам, що їх забили Ґраніт Хака і Хердан Шакірі, обидва яких є етнічними албанцями.

Ці два гравці святкували забиті голи жестами, які нагадують двоголового орла з албанського прапору в матчі, який відбувся 22 червня в російському Калінінграді.

Обидва гравці мають родинні корені в Косово, яке нині має албанську етнічну більшість і яка ідентифікує себе з червоно-чорним прапором Албанії.

Сербія так і не визнала незалежність Косова, і відносини між ними залишаються напруженими.

Веб-сайт сербської газети «Блік» написав 23 червня, що ті жести «з ганьбою спровокували наших фанів».

Футбол і політика ніколи не повинні змішуватись

Швейцарський тренер Владімір Плеткович після матчу підійшов до гравців, сказавши, що футбол і політика «ніколи не повинні змішуватись».

«Добре бути футбольним фаном і важливо показувати повагу до них», – сказав Плеткович.

Хака народився у Швейцарії, але його батьки – етнічні албанці, які приїхали з сербського міста Курсумлія, де його батько відбував тюремний термін у 1980-х роках, коли югославська влада ув’язнила його за участь в антикомуністичних демонстраціях ще в часи, коли він був студентом в Приштині, в Косові.

Брат Хаки виступає за албанську національну збірну з футболу.

Сербські газети також помітили, що Шакірі має як швейцарський, так і косовський прапорець на своїх футбольних бутсах під час виступів на Чемпіонаті світу в Росії.

Президент Косова Хашім Тачі привітав збірну Швейцарії з перемогою, а також двох її гравців, які забили голи, у своєму твіті, написавши: «Косово вас любить!»

ФІФА також повідомила, що проводить розслідування щодо тренера збірної Сербії Младена Крсталіча через нібито його заяву, зроблену після матчу.

Крсталіч закликав аби суддю матчу Швейцарія-Сербія, німця Фелікса Бриха, направити до міжнародного трибуналу, який розслідує військові злочини, через рішення не призначати пенальті у ворота збірної Швейцарії на 66-й хвилині матчу.

«Я б не дав би йому ані жовтої, ані червоної картки – я б направив його до Гааги. Вони б його судили б там, як судили нас», – сказав тренер Крсталіч сербським журналістам.

Міжнародний трибунал в Гаазі розглядав справи щодо військових злочинів та злочинів проти людяності під час розпаду Югославії та боснійської війни 1992-1995 років, внаслідок якої загинули понад 100 тисяч людей, а 2,2 мільйони стали біженцями.

Багато сербів скаржаться, що трибунал несправедливо зосереджував більшу увагу на сербських військових командирах.