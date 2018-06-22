Чечня не святкує перемог Росії на ЧС-2018

Росію охопила справжня футбольна лихоманка: країна приймає в себе свій перший Чемпіонат світу з футболу, а її посередня національна збірна досить добре проявляє себе в перших матчах. Але радіють цим успіхам не всі.

Після того, як 20 червня Росія перемогла Єгипет із рахунком 3:1 і фактично забезпечила собі місце у другому турі змагань, країною прокотилася хвиля святкувань із прапорами та патріотичними піснями.

«Наші гравці дійсно показали, як треба грати», – сказав один з футбольних фанатів у Санкт-Петербурзі новинному агентству Reuters.

Але в Росії був принаймні один регіон, де реакція на перемогу була помітно мовчазною. У Чечні, яка, за офіційними даними, регулярно віддає російському президентові Володимиру Путіну понад 90 відсотків своїх голосів, багато шанувальників вболівали саме за Єгипет.

Чеченці, більшість яких є мусульманами, під час відкриття чемпіонату 14 червня на матчі між Росією та Саудівською Аравією також підтримували арабську державу. Росія тоді перемогла з досить переконливим рахунком 5:0.

«Радість триватиме недовго», – сказав у коментарі Радіо Свобода мешканець Грозного Артур Джамалов, прогнозуючи реакції в Росії після того, як її команда зустрінеться з такими ветеранами футболу, як Бразилія чи Німеччина.

У Чечні вболівали за програш Росії

Спортивний оглядач із Грозного, який попросив представити його просто як Магомед, заявив, що чеченці неохоче підтримують російські команди на різних міжнародних змаганнях протягом як мінімум останніх 20 років. Він пов’язує таку ворожість із двома запеклими війнами, які Росія вела в Чечні в 1990-х і на початку 2000-х років.

«У глибині наших душ ми дуже ображені через ці дві війни, – розповів Магомед. – Крім того, російська влада використовує «ультрафанатів», щоб час від часу бити людей із Кавказу. Ну і, звичайно, ніхто не хоче підтримувати реально слабку команду».

Після закінчення війни в Чечні Росія призначила на посаду першого підконтрольного Москві чеченського лідера Ахмада Кадирова, а пізніше і його сина Рамзана Кадирова, щоб пригнітити неспокій у регіоні. Молодший Кадиров надзвичайно вірний Путіну і називає себе «піхотинцем» президента. Тим не менш, його правління характеризується переконливими повідомленнями про суттєві порушення прав людини, включаючи довільні затримання, катування та нерозслідувані зникнення та вбивства.

У бесідах із Радіо Свобода численні чеченські футбольні фанати визнали, що вони вболівали за те, щоб Росія програла. Багато хто пояснює це свого роду «безмовним протестом» в регіоні, де люди бояться проявляти будь-яке інакомислення.

«Вся моя родина вболіває проти Росії», – сказав Аліхан, студент Чеченського державного університету, який попросив не називати своє повне ім’я. «І не тільки коли мова йде про футбол», – додав Аліхан.

Хасан Дагаєв, який із 1970 років активно спостерігає за спортом, вважає, що чеченці колись були чи не найзапеклішими прихильниками радянських команд на міжнародних змаганнях. У ті часи, за його словами, радянських футбольних гравців вважали практично національними героями в Чечні.

«У радянський період ми відчували себе повноцінними громадянами, з усіма нормальними правами та обов’язками», – сказав Дагаєв.

«Але тепер російський уряд обирає з-поміж народів країни. Між нами і владою існує величезна стіна», – додав він.

Над матеріалом працювали Руслан Ісаєв та Robert Coalson.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті РВЄ/РС.