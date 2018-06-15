Чемпіонат світу з футболу-2018 у цифрах

Tony Wesolowsky

У Росії почався 21-й Чемпіонат світу з футболу. В першому матчі 14 червня господарі перемогли Саудівську Аравію з рахунком 5:0 на відремонтованому стадіоні «Лужники» в Москві, що нині вміщує 80 тисяч глядачів.

Змагання протривають понад місяць, фінальний матч має відбутися на тому самому стадіоні 15 липня.

У турнірі беруть участь 32 команди, серед яких нинішній чемпіон Німеччина. За 32 дні вони проведуть 64 матчі. Ігри відбудуться на 12 стадіонах в 11 містах.

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Ось іще деякі цифри:

2 424

Стільки кілометрів лежить між найзахіднішим (Калінінград) і найсхіднішим (Єкатеринбург) містами, що приймають чемпіонат – приблизно стільки ж, як між Москвою і Лондоном.

2

Число континентів (Європа і Азія), які охоплює цьогорічний турнір – це перший такий випадок в історії чемпіонатів світу з футболу.

2 500 000 і навіть більше

Стільки квитків на матчі продали ще до початку турніру,

88 825

Число квитків, проданих у США – збірна яких цього року й не пройшла кваліфікацію на чемпіонат, уперше від 1986 року. Більшу кількість квитків продали тільки в Росії. На третьому місці, з невеликим відставанням від США, – продажі квитків у Бразилії, команду якої вважають одним із фаворитів на перемогу.

1

Це перший чемпіонат, на якому судді матимуть повноваження припиняти чи навіть зупиняти гру в разі расистських чи інших дискримінаційних інцидентів.

892

Це офіційна ціна в євро квитка на фінальний матч. На попередньому чемпіонаті, чотири роки тому у Бразилії, квиток на фінал офіційно коштував 730 євро.

33

Стільки буде використано в кожному матчі відеокамер нової системи VAR – відео-асистент рефері (в матчах 1/16 фіналу камер буде навіть по 35). Нинішній чемпіонат – дебют нової системи, завдяки якій, крім трьох суддів на полі, за перебігом матчу будуть стежити ще чотири судді в телецентрі під Москвою.

35 000

Така кількість людей буде працювати безплатно на чемпіонаті: 17 000 як волонтери ФІФА, і ще 18 000 набирають місцеві органи в 11 містах Росії, де будуть відбуватися матчі.

4

ФІФА схвалила можливість четвертої заміни гравця, але тільки в разі додаткового часу гри.

9

Стільки країн, які беруть участь у чемпіонаті, вирішили не посилати на нього офіційної делегації. З закликом до такого кроку виступила Велика Британія на знак протесту проти отруєння на її території колишнього подвійного агента з Росії і його дочки – як вважають, організованого російською владою.

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1 000 000 і більше

Таке число людей підписало онлайн-петицію з вимогою до влади Росії відмовитися від практики винищення безпритульних собак і котів напередодні змагань. Те саме в Росії робили й перед зимовими Олімпійськими іграми 2014 року в Сочі.

678 мільярдів

Це офіційно названа сума в російських рублях витрат на підготовку інфраструктури чемпіонату. У твердій валюті через значні зміни й коливання курсу рубля протягом шести років підготовки цю суму обчислюють по-різному – від понад 11 до 13,2 мільярда доларів США. Протягом підготовки кошторис доводилося не раз збільшувати. Безпосередня організація чемпіонату, запевняють у Москві, обійшлася в понад 500 мільйонів доларів. Зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі обійшлися Росії, за повідомленнями, в 50 мільярдів доларів у перерахунку.

21

Стільки будівельників загинуло під час роботи на стадіонах під час підготовки до чемпіонату.

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І ще дещо:

5

Це найбільше число чемпіонатів світу, в яких перемогла одна країна (Бразилія в 1958, 1962, 1970, 1994 і 2002 роках).

334 000

Таке населення Ісландії – найменшої за числом мешканців країни, яка будь-коли проходила кваліфікацію на чемпіонат світу з футболу.

17 років і 41 день

Це вік наймолодшого гравця, який будь-коли брав участь у чемпіонаті світу (Норман Вайтсайд із Ірландії, 1982 рік).

45 років і 5 місяців

Такий вік Есама ель-Хадарі, воротаря і гравця національної збірної Єгипту, на час, коли єгипетська команда змагалася з Уругваєм (і програла, пропустивши один гол) 15 червня. Цього дня ель-Хадарі лишився на лаві запасних. Якщо він вийде на поле в Росії в наступних матчах, він поб’є рекорд Фаріда Мондраґона (43 роки і 3 дні) і стане найстаршим в історії учасником матчу чемпіонату світу.

12

Таке найбільше число голів, забитих в одному матчі чемпіонату світу (Австрія 7, Швейцарія 5 у чвертьфіналі 1954 року).

13

Це найбільше число голів, які забив під час чемпіонату світу один футболіст (Жюст Фонтен із Франції, 1958 рік).

5

Така найбільша кількість голів, які забив один гравець в одному матчі чемпіонату світу (Олег Саленко з Росії в матчі проти Камеруну 1994 року).

Оригінал матеріалу – на сайті Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода