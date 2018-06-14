ЧС-2018 у Росії: ніякого сексу з іноземцями? У Кремлі дозволили

У Кремлі заявили, що російські жінки самі розберуться, які зв’язки зав’язувати з іноземцями, що прибудуть на Чемпіонат світу з футболу, який почався в Росії. Бо ж напередодні одна з чільних російських парламентарок висловила сподівання, що дівчат, які зійдуться з іноземцями, «не знайдеться», бо ж росіяни «своїх мають народжувати». Але коли право жінок самим вирішувати, з ким зустрічатися, в Росії ніби підтвердили, з іншими правами людини в цій країні далеко не все добре. Чемпіонат щойно відкрився, а вже є затримані.

Російські жінки «самі розберуться з усіма своїми питаннями», заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заклик до росіянок про необхідність відмовитися від інтимних зв’язків із іноземцями, з яким виступила чільна російська парламентарка. Пєсков при цьому додав, як пишуть агентства, що росіянки – «найкращі жінки у світі».

Речник президента Росії також нагадав, що в так званому «паспорті вболівальника» вписані слова: «Скажи «ні» расизмові».

Бо тема расизму була ще однією в заяві голови комітету Державної думи, нижньої палати російського парламенту, з питань родини, жіноцтва й дітей Тамари Плетньової. В інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва» напередодні відкриття чемпіонату, 13 червня, вона заявила про тих жінок, які народжують дітей від іноземців: «Добре, якщо ще однієї раси. Якщо іншої раси, то взагалі. Я не націоналіст, але все-таки…»

«Що я можу коментувати? Що знайдуться дівчата, які зустрінуться, а потім народять? Ну що я можу сказати? Може, знайдуться, а може, й ні, я сподіваюся. Вже в голові, мабуть, щось проясняється», – заявила Плетньова, відповідаючи на запитання про прибуття на чемпіонат багатьох іноземців і можливість того, що буде, як після московської Олімпіади 1980 року, коли з’явилося й поняття «діти Олімпіади».

Вона також висловила невдоволення, що коли іноземці одружуються з росіянками, вони забирають їх із собою з Росії за кордон. За її словами, ті потім хочуть повернутися, але не знають як.

«Ми своїх маємо народжувати!» – наголосила російська діячка з приводу демографічної кризи в Росії, яку називав гострою президент Володимир Путін, і необхідності підвищувати народжуваність – а вона в цій країні впала ще на 10,7 відсотка 2017 року порівняно з попереднім, і це був третій поспіль рік скорочення народжуваності, як засвідчила державна статистика.

Але коли право жінок самим вирішувати, з ким зустрічатися, в Росії ніби підтвердили, з іншими правами людини в цій країні далеко не все добре.

Правозахисники стривожені через права людини в країні чемпіонату

Правозахисна організація Amnesty International у день відкриття чемпіонату 14 червня виступила з нагадуванням про важливість теми прав людини під час цього одного з найбільших спортивних заходів планети.

Правозахисники, зокрема, ще раз скритикували світовий керівний футбольний орган, Міжнародну федерацію футболу, за те, що вона надала Росії право провести чемпіонат світу, не здійснивши належної перевірки становища з правами людини в цій країні. Цим кроком, за їхніми словами, ФІФА «забила великий гол у власні ворота, від якого вона досі намагається оговтатися».

А за останні роки це становище з правами людини в Росії ще значно погіршилося, і тепер просто неможливо ігнорувати кричущі порушення прав людини, що відбуваються у країні-господарі 21-го чемпіонату світу ФІФА, наголошено в заяві.

«Президент (ФІФА Джанні) Інфантіно обіцяв, що Чемпіонат світу в Росії буде «футбольним святом». І він має бути готовим використати весь свій вплив, щоб домогтися від президента (Росії Володимира) Путіна, що його зневага до прав людини не зруйнує це свято», – заявили в організації.

Саліл Шетті, генеральний секретар AI: «Зараз, коли починається Чемпіонат світу, ми висловлюємо солідарність із тими в Росії, кому загрожує арешт чи переслідування за їхню боротьбу проти несправедливості. ФІФА має засвідчити нам цього місяця, що серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо прав людини»

Тим часом президент Росії Володимир Путін напередодні початку чемпіонату, виступаючи 13 червня на конгресі ФІФА в Москві, особливо подякував цій організації за «вірність принципові «спорт поза політикою».

Чемпіонат іще не почався, активіста вже затримали

Але питання прав людини саме собою порушилося вже в день відкриття чемпіонату. Ще до початку церемонії цього відкриття в Москві на якийсь час затримували активіста боротьби за права ЛГБТ-спільноти, яка зазнає обмежень і переслідувань у Росії.

66-річного британця Пітера Татчелла затримали недалеко від Красної площі в центрі російської столиці під час проведення одиничного пікету – це єдиний у Росії різновид публічної акції, що не потребує попереднього узгодження з владою. Поліція забрала його невдовзі по тому, як він розгорнув плакат із написом: «Путін нічого не робить для боротьби проти катування геїв у Чечні».

За повідомленнями, російська поліція заявила, що висуне Татчеллу звинувачення в порушенні законодавства про публічні зібрання – президент Росії своїм указом додатково обмежив можливості проведення публічних акцій у містах, де відбувається чемпіонат. Як написав правозахисник у твітері, він заявляв поліції, що його протест і акція солідарності з російськими і чеченськими членами ЛГБТ-спільноти відповідала російській конституції, яка гарантує право на свободу висловлювання і право на протест, що його «не може скасувати ніякий закон чи президентський указ». Він має постати перед судом 26 червня.

Пітер Татчелл: «Біля годинника відліку часу до початку Чемпіонату світу на Красній площі. Дякую всім за добрі побажання, але, будь ласка, зосередьтеся на боротьбі за свободу переслідуваних російських і чеченських представників ЛГБТ-спільноти і героїчної «Російської ЛГБТ-мережі», яка їх захищає. Саме задля них я здійснив свій протест. Солідарність із ЛГБТ в Росії»