Гармс на дебатах в Європарламенті закликала лідерів країн ЄС їхати в російські «гулаги», а не на Чемпіонат світу

Всі основні політичні групи Парламенту ЄС нині при обговоренні стану із правами людини в Росії закликали до звільнення Олега Сенцова та 158 інших політичних в’язнів, які утримуються у цій країні. Трохи пізніше сьогодні очікується голосування щодо резолюції з цього приводу.

Протягом дебатів наголошувалося на необхідності продовження санкційного тиску на Кремль, а європейських лідерів та дипломатів закликали не брати участі у перебігу чемпіонату світу, який нині відкривається в Росії.

«Путін використовує світовий футбольний чемпіонат для пропаганди та демонстрації своєї влади», – зауважували європарламентарі.

Єврокомісар з питань енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте, який взяв участь в дебатах, назвавши поіменно цілу низку українських політичних в’язнів, зокрема, з-поміж кримських татар, закликав Росію припинити порушувати права людей, включно із окупованою територією українського Криму.

«Незаконно утримувані українці повинні бути звільнені без зволікань. Нагадую, що підтримку Олега Сенцова висловили лідери «Великої сімки». Це месседж, який ми будемо повторювати владі Росії. Що ж до ЄС, то вкотре заявляю: співдружність буде продовжувати політику цілковитого невизнання нелегальної анексії Криму й Севастополя та повної підтримки незалежності й територіальної цілісності України».

Практично кожен із євродепутатів, що взяли участь у вранішніх дебатах щодо порушень прав людини, зокрема, справи Олега Сенцова, також закликали до його негайного звільнення. У залі засідань у Європарламенті низка депутатів тримала в руках портрети Сенцова й інших політичних в’язнів, на знак протесту проти їхнього незаконного утримування у російських в’язницях.

Голова політичної групи «зелених», яка й ініціювала резолюцію та петицію із закликами звільнення українських політв’язнів, німецький євродепутат Ребекка Гармс висловилася з вимогою засудити російські зловживання та«залишатись згуртованим щодо продовження санкцій проти Росії».

«Коли стартує чемпіонат світу з футболу, ми не повинні забувати тих, хто продовжує страждати від рук Путіна. Понад 150 осіб на сьогодні перебувають за ґратами через їхні політичні погляди. У той же час, режим Путіна продовжує залякувати «Меморіал» та інші правозахисні організації. Це повинно припинитися», – заявила вона.

Гармс, звертаючись до ФІФА, закликала докласти зусиль для звільнення цих понад 150 політичних в’язнів Росії, а надалі прив’язати повагу до прав людини до вибору країн, які проводитимуть у себе наступні чемпіонати світу.

«Лідери країн ЄС, їдьте не на чемпіонат, а їдьте до російських «гулагів», щоб побачити, у яких умовах утримуються й голодують Сенцов та інші політичні в’язні», – заявила Ребекка Гармс під час свого виступу на дебатах Європарламенту.

Підтримати таку резолюцію Європарламент закликали і українські активісти на мітингу у Києві.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.