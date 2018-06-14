Російські опозиціонери засуджують намір деяких західних лідерів відвідати Чемпіонат світу – Каспаров

Представники постійного комітету «Форуму вільної Росії» засуджують намір деяких західних лідерів відвідати Чемпіонат світу з футболу, повідомив у Facebook російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Таким чином представники комітету звертають увагу на агресивну політику режиму чинного президента Росії Володимира Путіна.

«Особливо похмурих тонів майбутнього Чемпіонату світу з футболу додає те, що він відбуватиметься одночасно з голодуванням Олега Сенцова і низки інших українських політв'язнів, які висунули принципову вимогу про звільнення всіх українських політв’язнів. Нагадаємо, що Олег Сенцов і багато інших українців були арештовані російською владою на території власної країни за дії, спрямовані на захист територіальної цілісності своєї Батьківщини», – мовиться у повідомленні.

У Росії 14 червня відкривається чемпіонат світу з футболу 2018 року. Подія відбуватиметься на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який місяць голодує в російській колонії. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

При цьому в Кремлі заявили, що лідери 17 країн і територій відвідаютьцеремонію відкриття чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні «Лужники».

Матчі чемпіонату світу з футболу відбуватимуться в 11 російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді і Єкатеринбурзі. Перший – між збірними Росії і Саудівської Аравії – запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

У 2014 році Росія почала анексію Криму в той час, як у російському Сочі відбувалася зимова Олімпіада.