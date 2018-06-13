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13 Червень 2018, Київ 11:30
Новини | Міжнародні

Журнал Charlie Hebdo намалював карикатуру про Путіна й чемпіонат світу в Росії

Чемпіонат світу з футбол в Росії розпочнеться 14 червня

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив обкладинку свого нового випуску президенту Росії Володимиру Путіну та чемпіонату світу з футболу в Росії.

На карикатурі, яка підписана словами «Росіяни, вперед!», персонаж, схожий на Путіна, направляє гармату танка на футбольні ворота.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.

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Про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

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