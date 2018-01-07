Президент Франції Макрон поклав вінок до офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo

Президент Франції Емманюель Макрон взяв уасть у покладанні вінка перед колишнім офісом сатиричного журналу Charlie Hebdo, щоб вшанувати загиблих у третю річницю вбивства співробітників журналу ісламістськими бойовиками.

До Макрона приєдналися журналісти видання, які вижили, а також члени уряду Макрона та мер Парижа Енн Ідальго.

Терористичні атаки 2015 року в Парижі почалися 7 січня, коли озброєні нападники вбили 12 людей в офісі сатиричного журналу Charlie Hebdo. За два дні після цього теракту озброєний бойовик угруповання «Ісламська держава» захопив заручників у крамниці кошерних продуктів на сході Парижа, тоді загинуло 4 людей.

Вінки також поклали під пам’ятною меморіальною дошкою біля супермаркету Гіпершахер у Порт-де-Вінсенн у східній частині Парижа.