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07 Січень 2018, Київ 21:40
Новини | Міжнародні

Президент Франції Макрон поклав вінок до офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo

Президент Франції розмовляє з поліцейським під час церемонії біля офісу Charlie Hebdo 7 січня 2018 року

Президент Франції Емманюель Макрон взяв уасть у покладанні вінка перед колишнім офісом сатиричного журналу Charlie Hebdo, щоб вшанувати загиблих у третю річницю вбивства співробітників журналу ісламістськими бойовиками.

До Макрона приєдналися журналісти видання, які вижили, а також члени уряду Макрона та мер Парижа Енн Ідальго.

Терористичні атаки 2015 року в Парижі почалися 7 січня, коли озброєні нападники вбили 12 людей в офісі сатиричного журналу Charlie Hebdo. За два дні після цього теракту озброєний бойовик угруповання «Ісламська держава» захопив заручників у крамниці кошерних продуктів на сході Парижа, тоді загинуло 4 людей.

Вінки також поклали під пам’ятною меморіальною дошкою біля супермаркету Гіпершахер у Порт-де-Вінсенн у східній частині Парижа.

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