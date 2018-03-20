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20 Березень 2018, Київ 12:36
Новини | Міжнародні

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Путіна й російські вибори

Екс-кандидатка на посаду президента Росії Ксенія Собчак і чинний російський лідер Володимир Путін

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo вийшов із карикатурою, присвяченою виборам президента в Росії. Фото журнальної сторінки опублікував у Facebook російський галерист Марат Гельман.

На карикатурі, розміщеній у випуску від 14 березня, у Володимира Путіна в руці маріонетка, яка говорить: «Мене звуть Ксенія Собчак, антипутінський кандидат на президентських виборах». За спиною у Путіна сидить людина зі зв’язаними руками і зав’язаними очима. «Я – Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуйте!» – говорить цей персонаж.

За попередніми даними, чинний російський лідер Владимир Путін на виборах президента набрав майже 77% голосів, Ксенія Собчак, яка називала себе «кандидатом проти всіх», отримала менш як 2%.

Опозиціонер Олексій Навальний закликав своїх прихильників бойкотувати вибори після того, як Центрвиборчком заборонив йому балотуватися. У день голосування 18 березня Навальний назвав Собчак «інструментом Путіна» і відмовився співпрацювати з нею.

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