Влада Фінляндії долучилася до бойкоту футбольного чемпіонату в Росії

Вище керівництво Фінляндії долучилося до бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії, повідомив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров у Twitter.

«Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це – не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє», – написав Олефіров.

Раніше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомив, що Європарламент готує резолюцію про дипломатичний бойкот чемпіонату світу-2018, що починається цього тижня в Росії. Відповідну резолюцію можуть ухвалити 14 червня на черговому засіданні.

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Про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі. Також 46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати Чемпіонат світу з футболу-2018 у Росії.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.