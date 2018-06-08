Українці мають повністю бойкотувати ЧС-2018 – Єрмоленко про війну з Росією

Український художник, хімік за фахом, Андрій Єрмоленко, який проживає у Львові, створив 14, а сьогодні намалює ще й 15-й, альтернативних плакатів до Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбуватиметься невдовзі у Росії. За ці графічні витвори митця не один раз блокував Фейсбук за «порушення положення спільноти», але завдяки багатьом друзям його швидко «розбанили». Чого домагається український художник своїми плакатами? Чи звернули увагу на його роботи в Україні і світі?

Андрій Єрмоленко називає себе киянином, який живе у Львові. Звідси його дружина і недавно сім’я оселилась у місті Лева. Історія його плакатів почалася у день, коли митець долучився до акції FreeSentsov.

Тільки я виклав цей плакат у мережі – увечері російський канал про це вже говорив

«Це все завдяки і задля Олега Сенцова і всіх громадян України, які зараз перебувають, як політв’язні, у тюрмах і колоніях Росії. Це мій одиночний протест. В інтернеті багато речей, присвячених футболу в Росії. Я малював плакат і мені повилазили в комп’ютері символи, логотип Чемпіонату-2018. Там такий м’ячик зверху, а я дивлюсь і бачу череп, як не дивився – череп і все. Почав візуалізувати, хотів, щоб людина, яка дивитиметься на лого чемпіонату з футболу, бачила кістяк, щоб це вкарбувалось в її пам’яті. Тільки я виклав цей плакат у мережі – увечері російський канал про це вже говорив, мені повідомили про це мої друзі. Але те, що в Росії думають про Україну, мене не обходить, мене цікавить те, що українці думають про Україну, що весь світ думає про Україну. Тому всю серію плакатів роблю англійською мовою. Нас мають почути в Європі, США, цивілізованих країнах», – каже митець.

Спочатку Андрій Єрмоленко намалював череп замість м’яча, закривавленого талісмана російського чемпіонату – «Забиваку», потім катастрофу рейсу MH17, відтворив тортури російських правоохоронців, яких зазнають нині українські політв’язні. Кожен його плакат присвячений події, до якої доклався Кремль. Резонанс у соціальних мережах на його плакати був миттєвий.

Я бачив, що люди за кордоном виходять на акції на захист Олега Сенцова з моїми плакатами. 70 українських політв’язнів у російських таборах і колоніях, всім треба про це кричати

«Плакат, присвячений Криму, це «зелений чоловічок» стоїть на воротах. Путін-«гопник» сидить на горі черепів і каже, що його не зупинити. Він розуміє, що його ніхто не зупинить, що ніхто з цивізілізованого світу не піде на таке. Це, як боятись мавпу з гранатою, бо вирве чеку… Бо у будь-який момент натисне червону кнопку, тому і санкції не нищівні. Я бачив, що люди за кордоном виходять на акції на захист Олега Сенцова з моїми плакатами. До мене звернувся поет із Данії, який попросив розмістити ці графічні малюнки у книжці. Я дозволив українським підприємцям взяти ці малюнки для футболок. Тобто, є резонанс і це тішить. 70 українських політв’язнів у російських таборах і колоніях, всім треба про це кричати. Сенцов голодує. У людини зуби випадають, а ми сидимо… Якщо ми будемо мовчати, отак лише в Фейсбуці рахувати дні, як збігає життя хлопців, а на великих аренах кричати, що Крим ми повернемо… Треба повертати дією. Плакати – це моя невеличка справа», – наголошує Андрій Єрмоленко.

Вийти з російського поля

Художника обурює те, що 5000 громадян України придбали квитки на Чемпіонат з футболу в Росії і його наступний плакат буде про них. Він впевнений, що під час матчів спеціально російські спецслужби посадять на трибунах стадіону своїх людей із українськими прапорами, символікою угруповань «ЛНР» і «ДНР», щоб продемонструвати світу «підтримку українців».

Кремль скаже, що до них приїхали 5000 українців і нічого нема на Донбасі, що мир із українцями. У 2014 році фанати-ультраси з усієї України пішли захищати незалежність України на фронт і досі там воюють

«Про цей чемпіонат у Росії українська влада мала кричати рік тому і заохочувати всіх не їхати туди. Думав, що Міністерство інформаційної політики включиться у такий процес, але цього не сталось. Вже на носі цей чемпіонат і українці викупили квитки, їдуть у Росію, коли в Україні війна з Росією. І це недешева забавка туди поїхати. Це їдуть заможні особи, політики. Їдуть туди торгувати обличчями, країною і гідністю нашої держави. Кремль скаже, що до них приїхали 5000 українців і нічого нема на Донбасі, що мир із українцями. Ми почуємо, що «празничек спорта» поєднав. Треба людей змусити подумати, чому вони туди їдуть. У 2014 році фанати-ультраси з усієї України пішли захищати незалежність України на фронт і досі там воюють», – зауважує художник.

Андрій Єрмоленко попри те, що є футбольним уболівальником, не дивитиметься Чемпіонат з футболу-2018 по телебаченню. Це його чітка громадянська позиція.

«Має бути повний бойкот українцями чемпіонату. Просто не дивитись. Бо це те саме, що дивитись, як убивають людину. Ми маємо розуміти, що, дивлячись чемпіонат, ми вбиваємо Сенцова та інших хлопців, підтримуємо Росію. Це подвійні стандарти, коли одне декларуємо, а тишком-нишком робимо інше. Бо це все в Росії відбувається на крові. У 1980 році світ забанив Олімпіаду, а зараз весь цивілізований світ дивиться, що Росія погана, але команди і фанати їдуть туди. Якщо не будемо дивитись чемпіонат із Росії, то хтось таки дослухається. Нам треба виробити чітку позицію до всього, що відбувається в Україні. Все просто: вийти з російського поля. Треба в Україні перестати бути ментальним супутником Росії», – зазначає митець.

Плакати Андрія Єрмоленка розраховані передусім на пересічних громадян, щоб спонукати їх почати мислити. Він сподівається, що люди задумаються і реально подивляться на ситуацію. Через роботи художникові погрожували у соціальних мережах.

Мене ненавидять, але і для мене ворог №1 – Путін і Росія

«Мене ненавидять, але і для мене ворог №1 – Путін і Росія. Якби люди, які купили квитки на матчі чемпіонату в Росії, розтягнули на стадіоні великий банер із вимогою звільнити Сенцова, з його портретом, то я перед ними вибачився за свої слова і став на коліна», – зауважив художник.

Коли Олег Сенцов та інші українські політв’язні опиняться на волі, це буде для українського художника справжньою перемогою, каже він.