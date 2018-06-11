Європарламент може закликати до бойкоту чемпіонату з футболу в Росії

Депутати Європейського парламенту мають намір внести в резолюцію з прав людини в Росії пункт про дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу, який днями стартує в Москві. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, голосування щодо резолюції відбудеться 14 червня.

Раніше про бойкот чемпіонату світу заявили чиновники чотирьох країн-учасниць турніру.

У березні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що члени королівської сім'ї та британські міністри не поїдуть в Росію через отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері. Відповідальність за це отруєння Британія покладає на Москву, яка звинувачення відкидає.

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На знак солідарності з Британією дипломатичний бойкот підтримала Ісландія.

Пізніше про своє рішення не бути присутнім на церемонії відкриття чемпіонату заявив президент Польщі Анджей Дуда.

7 червня рішення не відвідувати Росію ухвалили члени уряду Австралії: міністр закордонних справ країни Джулі Бішоп оголосила, що на іграх збірної буде присутній тільки посол.

Тим часом, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв’ю телеканалу ARD, що не бачить принципових перешкод для візиту на Чемпіонат світу з футболу у Росію. Водночас вона зазначила, що не має чіткого плану, чи їхатиме туди сама.