Меркель не виключає своєї поїздки на Чемпіонат світу в Росію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в інтерв’ю телеканалу ARD, що не бачить принципових перешкод для візиту на Чемпіонат світу з футболу у Росію. Ефір за її участі відбувся 10 червня.

Водночас, вона зазначила, що не має чіткого плану, чи їхатиме туди сама.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року. Світових лідерів на усіх континентах, які можуть відвідати футбольний Чемпіонат світу в Росії, закликають цього не робити, аж поки російський президент Путін не виконає вимогу ув’язненого режисера з Криму Олега Сенцова і не звільнить 70 українських політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах. Під відповідною петицією підписались українські та іноземні політики, зокрема, Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс, літератори, журналісти, науковці, правозахисники, актори, режисери театру та кіно з різних країн, зокрема, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Енн Еплбаум, Едвард Лукас, Аскольд Куров (автор документального фільму «Процес» про суд над «групою Сенцова») та інші.

На тлі закликів до бойкоту чемпіонату світу з футболу ​щонайменше п'ять тисяч українців придбали квитки на його матчі, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.