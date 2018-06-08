Благо чи напасть? Як російський Нижній Новгород готується до мундіалю

Для декого – це шанс, який трапляється раз у житті. Для інших – втрата часу і грошей. Одна з найбільших світових спортивних подій, Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Росії на 12 стадіонах в 11 містах. 64 матчі будуть зіграні з 14 червня по 15 липня. Одним із міст-господарів є Нижній Новгород, місто з населенням 1,2 мільйона, що розташоване за 425 кілометрів від Москви. ФІФА називає Нижній Новгород «одним із найбільш традиційних та красивих міст Росії».

Як очікується, десь 570 тисяч іноземних вболівальників та 700 тисяч росіян відвідають матчі Чемпіонату світу.

Для президента Володимира Путіна, відносини країни якого з Заходом сягнули найгіршого рівня з часів Холодної війни, подія є нагодою показати Росію і особливо нову інфраструктуру, збудовану якраз до Чемпіонату, вартість якої сягає 11 мільярдів доларів.

Але чи ці інвестиції сприятимуть довготривалому економічного зростанню, є під сумнівом, як каже одне провідне рейтингове агентство.

Не можу дочекатися Чемпіонату світу

Як і повсюди, де відбуватимуться матчі, футбольні фани в Нижньому Новгороді радіють, що Мундіаль пройде прямо в них.

«Не можу дочекатися Чемпіонату світу і ось мій величезний квиток – це мій пропуск на цю епохальну подію», – каже Андрій Горюнов, юрист із Нижнього Новгорода.

Вигравши конкурс на лояльність футболу кількістю зібраних квитків на матчі протягом десятиліть, Горюнов сидітиме у ВІП-ложі, коли в Нижньому Новгороді відбудеться матч між Швецією та Південною Кореєю в Групі F 18 червня.

Я все ж проти Чемпіонату світу, бо місто втрачає свою історичну ідентичність

​Ганна Давидова, яка роками бореться за збереження архітектурного спадку міста, не в захваті.

«Я все ж проти Чемпіонату світу, бо місто втрачає свою історичну ідентичність через те, що є господарем турніру. Прикро й боляче бачити як історичні об’єкти занепадають, особливо на Стрілці», – каже вона.

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Вартість стадіону перевищила очікування

Стрілка є районом, де сходяться дві важливі ріки в Нижньому Новгороді – Волга та Ока.

Саме тут було вирішено будувати в 2015 році стадіон на 45 тисяч вболівальників.

Однак, попередній кошторис був перевищений, мало місце затягування будівельних робіт, а закиди щодо корупції супроводжували будівництво майже всіх стадіонів у Росії, які прийматимуть матчі Мундіалю.

І стадіон у Нижньому Новгороді не є винятком. Но початку заклали кошторис у 240 мільйонів доларів, а в підсумку витратили 290 мільйонів доларів.

Це, звичайно, не йде в порівняння з перевитратами на стадіон у Санкт-Петербурзі, який є одним із найдорожчих стадіонів коли-небуть збудованих. Transparency International подає остаточну вартість стадіону в Петербурзі на рівні півтора мільярда доларів, що на 600 мільйонів перевищує початковий кошторис.

Окрім бюджетних перевитрат, Давидова, яка очолює місцеву групу захисту історичного середовища «Спасград», каже, що побудова стадіону назавжди змінила обличчя Нижнього Новгорода.

Відійшли в минуле крани в порту, які були візитівкою міста. І річковий вантажний порт вже теж не існує – його замінила стоянка для автівок футбольних фанів.

Заради Чемпіонату світу Нижній Новгород перетворили на «потьомкінське село»

Вона показує на водонапірну башту, збудовану в 19-му столітті, яку тепер закриває новий стадіон. Замість реконструкції башти, її просто загорнули «аби не псувала вигляд».

«Заради Чемпіонату світу Нижній Новгород перетворили на «потьомкінське село». Це об’єкт культурного спадку, так звана «ринкова водна башта», а тепер її закрили банерами. Не було жодної спроби реставрувати її за останні п’ять років. Коли сюди нагнали важку будівельну техніку, то навіть саму вежу ледь не зруйнували», – скаржиться Давидова.

​Нова інфраструктура

Прихильники Чемпіонату світу кажуть, що було збудовано не лише новий стадіон, а й новий термінал в аеропорту, реконструйовано залізничний вокзал, додались кілька нових станцій метро, а готелі зазнали ґрунтовного ремонту.

Маєте розуміти одну просту річ: якби не Чемпіонату світу, ми б не побачили додаткового фінансування

Горюнов зауважує, що Нижній Новгород «причесався» для проведення матчів Чемпіонату світу. Він відкидає, що підготовчі роботи висмоктали бюджет і що кошти, можливо, краще було вкласти в соціальні проекти.

«Маєте розуміти одну просту річ: якби не Чемпіонату світу, ми б не побачили додаткового фінансування. Ні для бабусь, пенсіонерів, студентів чи вчителів, ні для лікарів. Маю сумнів, що Нижній Новгород отримав би ті гроші. Отже, непогано, що Чемпіонат світу пройде тут», – каже Горюнов.

Він наголошує, що Чемпіонат світу є подією, яка стається раз у житті.

Це величезна подія і весь світ на нас дивиться. І вперше подія такого масштабу буде проведена в нас, у Нижньому Новгороді

«Це величезна подія і весь світ на нас дивиться. І вперше подія такого масштабу буде проведена в нас, у Нижньому Новгороді. І ми тут зможемо насолодитись атмосферою і для цього не треба їхати за три-дев’ять земель, а все відбуватиметься під вашим домом», – каже Горюнов, називаючи новий стадіон «чудовим».

Кому потрібен стадіон?

Для нового стадіону в Нижньому Новгороді характерним є його дизайн, дах якого спирається на білі колони. Його будуть підсвічувати вночі.

Однак, як і скрізь в Росії, де будуть проходити матчі, постає питання: чи Нижній Новгород справді потребує арену на понад 45 тисяч вболівальників?

Немає 40 тисяч футбольних фанів у Нижньому Новгороді. Як немає і нормальної команди. Навіщо нам такий стадіон?

Місто не має сильної фан-бази для своєї команди, яка грає в Другій лізі російського футболу. Місцева команда «Олімпієць» збирає максимум тисячу фантів на пересічну гру.

«Немає 40 тисяч футбольних фанів у Нижньому Новгороді. Як немає і нормальної команди. Навіщо нам такий стадіон?» – питає Давидова.

Але принаймні місто має команду. Сочі, яке теж прийматиме матчі Чемпіонату, наразі команди не має, як також і чисельних фанів. У червні 2017 року, ФК «Сочі» оголосив, що «бере перерву», і повернеться до ігор в сезоні 2018-2019 років. Однак, є надія. Згідно з останніми повідомленнями, що «Динамо» із Санкт-Петербурга переїде до Сочі і гратиме на стадіоні «Фішт», який вміщає 48 тисяч вболівальників.

Але також є й питання, що робити з утриманням стадіонів, коли відлунає останній свисток арбітра?

Ця тема хвилює й інші міста, які прийматимуть матчі Чемпіонату світу.

У Калінінграді місцевий губернатор Антон Аліханов попросив Путіна минулого року виділити федеральне фінансування на утримання стадіону після Чемпіонату світу.

Кількома тижнями по тому, Путін наказав урядові поглянути, чи можна забезпечити фінансування семи із 11 стадіонів, які були збудовані для Чемпіонату – у Волгограді, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі та Саранську.

Було непогано, згідно з розрахунками російської влади, аби Чемпіонат світу прислужився довготривалому економічному зростанню в Росії. Але навряд чи так буде, попереджає міжнародне інвестиційне агентство Moody’s.

Вплив Чемпіонату світу на економіку буде ще меншим, аніж після Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі

Економічні вигоди від проведення Чемпіонату будуть «дуже обмеженими» і «короткотерміновими», каже рейтингове агентство в доповіді, оприлюдненій 31 травня.

«Вплив буде ще меншим, аніж після Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, коли було «розбудовано малорозвинуту курортну зону, яка має краще транспортне сполучення, аніж більшість регіонів, в яких відбуватимуться матчі Чемпіонату світу з футболу», – кажуть аналітики агентства.

Такі попередження знаходять розуміння в людей як Давидова. Для інших – як Горюнова – це непереконливо. Вони з нетерпінням чекають на свисток судді на початку матчу.

(Над матеріалом працювали Tony Wesolowsky та Антон Гусков).