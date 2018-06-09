Трансляція футболу з Росії: від заборони до ексклюзиву «Інтера»

Футбольні трансляції Чемпіонату світу з Росії намагалися заборонити на законодавчому рівні, але вже не зможуть цього зробити. Права на показ матчів купив телеканал «Інтер», що викликало додаткові дискусії в суспільстві. Одні наголошують, що українцям нав’яжуть ворожу пропаганду, інші – що Чемпіонат світу проводить не Росія, а Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Тож, чи мала право Україна не транслювати ці матчі та чому права на показ продали в останні дні перед мундіалем?

Буквально за кілька тижнів до початку чемпіонату стало відомо, що права на трансляції матчів в Україні придбав телеканал «Інтер».

Це спричинило додаткові бурхливі дискусії в суспільстві: одні стверджують, що телеканал, який є майданчиком для проросійських гасел, тепер поширюватиме пропаганду на ексклюзивних умовах, інші – що краще хай український телеканал із українськими коментаторами показує матчі, ніж футбольні фани змушені будуть шукати їх на російських медіа.

Якби не «Інтер»

Права на трансляцію ЧС-2018 Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) придбала ще у 2013 році до подій на Майдані. Та телеканал НСТУ «UA: Перший» відмовився транслювати ці матчі через репутаційні ризики.

Серед покупців прав на трансляцію охочих було небагато: «Медіа Група Україна» та «Інтер».

«Медіа Груп Україна», попри профільне висвітлювання світових і національних футбольних подій, теж вирішили відмовитися від трансляцій футболу з Росії. Для цього їм навіть довелося виходити з угоди через суд.

«Наше рішення було обумовлене, перш за все, статусом РФ як держави-агресора. Ми приділяємо надзвичайно велике значення футбольним трансляціям. Глядачі каналу «Україна» і каналів «Футбол 1/Футбол 2» завжди мають можливість дивитися світові, європейські та вітчизняні чемпіонати. Але щодо трансляції ЧС 2018 ми мали прийняти складне, але необхідне рішення і відмовитися від трансляції. Спорт має поєднувати людей, а не ставати ще однією причиною для болю та розбрату», – відповіли у прес-службі «Медіа Групи Україна» на запит видання «Детектор Медіа».

В ситуації, коли «Інтер» виявився єдиним претендентом, звісно канал торгувався, зазначає голова Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія, «торгувалися, скільки могли, а ми стояли на своєму», додає він. Через це, зокрема, згоди дійшли практично перед самим початком ЧС-2018.

Сума угоди не розголошується, бо такі умови угоди, сторонами якої виступають не лише телекомпанії, а й Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Європейська спілка мовників (EBU). Зураб Аласанія лише зазначає, що це мільйони євро.

Якби права на трансляцію ніхто не купив, а саме «Суспільне» відмовилося транслювати матчі, то на українську сторону чекали б санкції з боку ФІФА, пояснює голова НСТУ, і це не враховуючи того, що всі ці мільйони євро за права на трансляції все одно мали б бути сплачені.

«Штрафні санкції, скоріш за все, були б так само великі. Тому що територія, на яку розраховує ФІФА, була б не покрита сигналом і ми би несли за це так само відповідальність», – пояснює Зураб Аласанія.

Зробити так, щоб і країна була задоволена, що ми такого не робимо, і водночас не витратити марно державні гроші – це було складне завдання

Окрім того, це бюджетні кошти і за неефективне їхнє використання настала б відповідальність перед українським законодавством, наголошує голова НСТУ. Продаж прав «Інтеру» дозволив погасити борг перед Європейською спілкою мовників (EBU) і продовжити з нею співпрацю щодо ЧС-2022, на який у «Суспільного» теж придбані права.

«Про прибуток не йдеться абсолютно. Я писав, які проблеми ми закривали, рятуючи ці державні гроші. І ми не робимо з цього «хайпу», бо тема дуже делікатна, стосується такого чемпіонату, яке «Суспільне» не може дозволити собі показувати з принципових позицій. Але зробити водночас так, щоб і країна була задоволена, що ми такого не робимо і не впав імідж «Суспільного», ще не встигнувши піднятися, і водночас не витратити марно державні гроші – це було складне завдання. І ми з ним впорались», – наголошує Зураб Аласанія в коментарі Радіо Свобода.

Пропаганда у футболі

Ініціативи з Верховної Ради щодо заборони футбольних трансляції з Росії під час ЧС-2018 юристи вважають політичними маніпуляціями. Заборонити подібне може хіба закон, а не постанова, на яку, до речі, не знайшлося достатньо голосів.

Медіа-експерти переконані, що Росія буде використовувати Чемпіонат світу для пропаганди – формування позитивного іміджу для влади, яка веде агресивну політику в світі. Але перегляд цих матчів навряд чи серйозно вплине на думки українців, але це безперечно вплине на почуття тих, хто постраждав від російської агресії в Україні.

«Тут є суперечність між правами вболівальників і правами тих, хто не хоче в жодному разі бачити цю російську пропаганду», – зазначає юрист Інституту масової інформації Роман Головенко.

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Коли інші телекомпанії відмовилися від трансляції через репутаційні ризики, то «Інтеру» такі ризики не страшні через специфіку аудиторії, пояснює юрист.

«Трансляція на «Інтері» – це краще, ніж трансляція на «Суспільному», чи на «1+1». «Інтер» має специфічну аудиторію, яка є більш проросійська. В принципі, якщо людина не хоче бачити російської пропаганди, то вона, мабуть, не буде включати «Інтер», – вважає Роман Головенко.

Та у вболівальників в Україні не залишиться вибору, як і у закладів, які показують матчі.

Хоча вже є заклики бойкотувати трансляції, а деякі заклади навіть повідомляють своїх клієнтів про те, що жодні прохання не вплинуть на рішення не показувати матчі з Росії.

Подарунок для «Інтера»?

Чемпіонат світу з футболу проводить не Росія, а Міжнародна федерація футболу (ФІФА), наголошує медіа-менеджер та політичний експерт Роман Чайковський.

Він дивується позиції бойкотування зараз, бо про те, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, стало відомо не місяць тому. Каже, що якщо представники влади не доклали всіх можливих зусиль аби перенести його звідти, то зараз вже виступати проти безглуздо і є лише спробою заробити політичні дивіденди.

Він переконаний, що і відмова суспільного мовника від трансляцій не є вірним кроком.

«Якраз саме національний суспільний мовник мусив транслювати цей захід», – зазначає Роман Чайковський.

Він називає кілька причин. Перша – це можливість заробити кошти на рекламі, друга – це підняти власні рейтинги, третя – зробити адаптований продукт для українського глядача.

«Йдеться про трансляцію спортивних подій. На стадіонах картинку дає не російське телебачення, картинку дають ті, хто проводить турнір. Тому, якщо б ми підійшли до цього адаптивно, залучили фахових, патріотично налаштованих коментаторів, то це можна було б зробити якісно, з користю для України, українського глядача і слухача, й не говорили б тоді про репутаційні втрати через трансляцію. А зараз я можу говорити про репутаційні втрати суспільного мовника через нетрансляцію цього дійства», – наголошує медіа-менеджер.

Продаж прав на трансляцію «Інтеру» Роман Чаковський називає «певною шизофренією», коли в один період цей телеканал закликають позбавити ліцензії, а в інший – надають можливість отримати ще більші рейтинги від ексклюзиву на футбол.