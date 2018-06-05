«Їдуть стати заручниками?»: 5 тисяч українців зібрались на ЧС-2018 до Росії

На тлі закликів до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що незабаром має відбутися у Росії, ​щонайменше п'ять тисяч українців придбали квитки на його матчі. Про це заявляє перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. У соцмережах новину зустріли вкрай критично.

Їхати до Росії на футбол на п'ятому році війни на Донбасі українцям не варто, як мінімум, з двох причин, вважає екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. По-перше, зазначає він, це буде підтримкою держави-агресора у час, коли «на фронті щодня гинуть і отримують поранення наші солдати й цивільні», а по-друге, можна опинитися в небезпеці самому і «​Україна не зможе допомогти»​.

«​Ніби й не велика цифра на фоні загального населення України, але сам факт...»​ – обурюється користувачка Twitter під ніком Чорноока.

Вона вважає, що таким чином ці українці «продають батьківщину».

Багато хто намагається закликати тих, хто придбав квитки, відмовитись від поїздки до Росії, адже, наголошують вони, існує неабияка загроза опинитися не на футболі, а у російській в'язниці.

Для більшої доказовості такої перспективи наводять приклади справ засудженого на 12 років суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка та ще одного незаконно ув’язненого Росією українця – Павла Гриба.

«Невже реальні строки за фейкові злочини, начебто скоєні українцями на території Росії, нічому не вчать? – дивується Ірина Кириченко. – Невже любов до футболу більша за любов до своєї країни і вагоміша за свою свободу? Наші військовослужбовці скільки повинні російських військових взяти у полон, щоб повернути вас до родин?»

​«​П'ять тисяч українців поїдуть на футбол... Вірю в те, що колись до них все ж таке дійде, що це не просто гра і не просто подорож, дійде в найбільш жорсткій формі!» – пише Ольга Черьомушкіна.

«Скільки фанатів затримається в Росії років на 10-20 за звинуваченням у шпигунстві і/чи тероризмі – до осені будемо знати точно», – прогнозує політбіженець із Росії Михайло Агафонов.

Тим часом частина користувачів взялася вирішувати, як саме Україна повинна реагувати на рішення своїх громадян, котрі зібралися на футбол до Росії.

Наприклад, журналіст Василь Чепурний пропонує випускати кожного під підписку про усвідомлення небезпеки такого візиту.

«Я б назад не пускав, скільки б їх не поверталось», – пише ще один журналіст Назар Приходько, адже, на його думку, вболівальники їдуть до Росії осмисленно, «розуміючи всі ризики, в тому числі, бути затриманим або завербованими».

​Леся Минко взагалі за те, щоб виміняти фанатів на українців, що перебувають наразі у полоні Росії (наразі таких, за даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, 64 особи).

Василь Ігнатюк, зокрема, згадує про українського режисера Олега Сенцова, який вже понад 20 днів тримає безстрокове голодування у російській тюрмі.

А от народний депутат Віталій Чепинога порівнює тих, хто зібрався на футбол до Росії, з тими, хто їздить відпочивати до окупованого Криму.

«Цю цифру треба запам’ятати тим, хто дивується, чому «Європа не бойкотує ЧС і не тисне більше на Росію за її війну проти України», – пише кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин.

До речі, є і ті, хто намагається побачити позитив у ситуації.

Наразі із закликом не їхати до Росії на 21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА, запланований з 14 червня по 15 липня 2018 року, до українців звернулись міністр закордонних справ Павло Клімкін та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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