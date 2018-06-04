Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат Дінзе

Лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання. Про це за підсумками відвідання Сенцова в колонії в російському місті Лабитнангі заявив 4 червня його адвокат Дмитро Дінзе.

«Коли таке станеться, його зондуватимуть, заливатимуть поживну суміш в ніс. Однак, якщо він не перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кінець буде фатальний. Це не була погроза, лікар просто попередив Олега», – вказав Дінзе.

«Виглядає він у цілому нормально, за ним стежать лікарі. Робили ультразвукове дослідження, оглядали. Внутрішні органи в нормі, перебуває в задовільній формі», – так захисник описав нинішній стан українця.

Дмитро Дінзе, кінорежисер Аскольд Куров, який також зустрівся з Сенцовим 4 червня, та кримський архієпископ УПЦ КП Климент залишилися в місті Лабитнангі. Священик, дозвіл на побачення якого з Сенцовим дала адміністрації колонії, в понеділок не встиг зустрітися зі співвітчизником.

«Співробітники колонії спочатку дали зрозуміти Сенцову, що він може зустрітися або з Куровим, або з архієпископом Климентом. Хто такий Климент, він не знав, і відмовився від зустрічі з ним. Пізніше адвокат пояснив, що за російським законодавством Сенцов має право на відправлення релігійних потреб і це не буде відбуватися за рахунок кількості дозволених побачень, а також розповів про діяльність архієпископа для підтримки політв’язнів і їхніх родин у Криму. Олег написав згоду на зустріч із формулюванням «несподівано виникла необхідність у сповіді», – так описав ситуацію з відмовою і наступною згодою Сенцова на зустріч зі священиком журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.